Enzo Avitabile ha appena raggiunto un traguardo incredibile. Anzi due. Prima di tutto ha festeggiato ben 50 anni di carriera, e poi ha compiuto 70 anni. Per celebrare questa vittoria, si esibirà da Caterina Balivo a La Volta Buona cantando un brano inedito scritto appositamente per gli spettatori di Rai 1. Ma prima di sentirlo, andiamo a conoscere meglio chi è l’artista e tutti i momenti più importanti della sua vita come la malattia, il trapianto e la morte della sua adorata moglie Maria.

Chi è Enzo Avitabile? La vita privata del cantante/ La dolorosa perdita della moglie e l'amore per le figlie

Sassofonista napoletano, Enzo Avitabile ha visto morire la moglie molto giovane, crescendo così da solo Connie e Angela, le sue figlie: “Oggi una è chimica, l’altra è biologa: sono entrambe ricercatrici. Loro stavano a casa, mi aspettavano, organizzavano la famiglia come se fossero una madre: questa è stata una cosa incredibile per me“. Fierissimo di loro, aveva spiegato a Serena Bortone di aver vissuto un periodo molto difficile dopo la scomparsa della consorte Maria, ma di essersi tirato su le maniche per il bene della famiglia.

Enzo Avitabile e la crisi economica: “Red Canzian mi ha aiutato“

Ritrovatosi solo a crescere due figlie e a portare avanti la famiglia, Enzo Avitabile ha anche vissuto un momento di profonda crisi economica. Fortunatamente il collega Red Canzian dei Pooh lo aveva aiutato, dandogli ben due milioni di lire: “Non potevo neanche comprare il latte per mia figlia. Non glieli ho mai restituiti. Lui dice che siamo a posto così“. Poco fa, Enzo Avitabile ha affrontato un trapianto di cornea, momento delicatissimo dopo un problema agi occhi. Il sassofonista aveva prontamente rassicurato i suoi fan di stare bene e di esserne uscito a meraviglia. Innamoratissimo della sua Napoli, non vorrebbe vivere da nessun’altra parte: “Non sono mai andato via perché voglio questa città“, aveva detto a Napoli Today, confessando di non voler fare investimenti fuori dalla sua terra.