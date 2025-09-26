Enzo Avitabile e la difficile perdita della moglie: dettagli

Tra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, venerdì 26 settembre, c’è anche Enzo Avitabile. Quest’ultimo è noto per i suoi successi musicali, ma, nella sua vita privata, ha dovuto affrontare molto difficili. Sua moglie e compagna di vita, Maria, è venuta a mancare nel 2002 a causa di un tumore, lasciando un vuoto profondo nella vita del musicista e nelle vite delle figlie. Enzo ha più volte raccontato quanto dolorosa sia stata la sua perdita e quanto complicato sia stato affrontare il ruolo di padre e madre contemporaneamente, dovendo crescere due adolescenti senza il supporto della moglie.

Nonostante il dolore, le figlie sono state una forza incredibile nella vita di Enzo: “Avendo questo lavoro, mi hanno aiutato molto le mie figlie. Io ho iniziato a girare il mondo quando Maria è andata via. Loro stavano a casa, mi aspettavano, organizzavano la famiglia come se fossero una madre, questa è stata una cosa incredibile per me”. Maria, anche se non più presente fisicamente, continua a essere una figura fondamentale nella vita di Enzo, che la ricorda spesso nelle sue interviste.

Su Maria, non si hanno molto informazioni. Mentre, per quanto riguarda Angela e Connie, ad oggi sono donne adulte e realizzate: una lavora come chimica, l’altra come biologa, entrambe con carriere solide e indipendenti. Le due sono molto legate al padre, che continua a viaggiare con la sua musica. A questo punto, non resta che seguire la nuova puntata de La Volta Buona per scoprire che altro avrà da dire Enzo Avitabile.