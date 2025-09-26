Enzo Avitabile torna a La Volta Buona: il rapporto con le figlie Angela e Connie

Oggi, venerdì 26 settembre, Enzo Avitabile sarà ospite a La Volta Buona, dove coglierà l’occasione per parlare della sua carriera e della sua vita privata, nonché del rapporto con le due figlie: Angela e Connie. Com’è noto, la loro storia familiare è segnata da un momento doloroso. Dopo tanti anni insieme, sua moglie Maria è venuta a mancare nel 2002, quando le ragazze erano ancora adolescenti. In quel momento, Enzo si è trovato a dover affrontare il ruolo di padre e madre contemporaneamente, mentre ancora doveva processare un lutto così grande come la perdita della moglie.

Enzo Avitabile, chi era la moglie Maria: il dolore dopo la sua scomparsa/ Le figlie Angela e Connie

In quegli anni difficili, Angela e Connie hanno contribuito ad aiutare il padre, prendendo anche importanti responsabilità sin da giovanissime e cercando di riportare una normale stabilità familiare in casa. Di conseguenza, questo periodo ha segnato profondamente il legame tra Enzo e le figlie, rafforzando la fiducia e la complicità che ancora oggi li unisce.

Enzo Avitabile, chi è il cantautore: tra successi e cadute/ La morte della moglie Maria

Enzo Avitabile e il rapporto con le figlie: dettagli

Oggi, a distanza di più di 20 anni dalla morte della madre, Angela e Connie sono adulte e realizzate, entrambe con carriere professionali consolidate, lontane però dal mondo dello spettacolo. Difatti, una è biologa, mentre l’altra è chimica. Enzo Avitabile ha dichiarato più volte di essere molto orgoglioso delle sue figlie e, chissà se, in occasione dell’ospitata a La Volta Buona, vorrà parlare ancora del rapporto con loro durante la chiacchierata con Caterina Balivo.