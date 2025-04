Non è solo storia della musica partenopea, è fautore e cantore di una cultura universale come testimoniato dagli aneddoti che riguardano la sua carriera e dai grandi attestati di stima ottenuti in giro per il mondo. Stiamo parlando di Enzo Avitabile, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo per raccontarsi dal punto di vista del suo percorso professionale ma anche nel merito di alcune esperienze di vita che lo hanno segnato in maniera significativa.

Chi è Enzo Avitabile? La vita privata del cantante/ La dolorosa perdita della moglie e l'amore per le figlie

Enzo Avitabile nello studio di Rai Uno ha stilato la classifica delle sue personali colonne sonore e, tra gli aneddoti più significativi, spicca il grande apprezzamento nei suoi confronti da parte di una star indiscussa della musica internazionale: Tina Turner. L’attenzione dei telespettatori si è soprattutto focalizzata sul racconto a proposito dell’amicizia con Franco Battiato; un accetto che ha poi dato adito ad un racconto particolarmente toccante a proposito della sua vita privata.

Enzo Avitabile, chi è: malattia, canzoni, trapianto e morte della moglie Maria/ "Non ho mai lasciato Napoli"

Enzo Avitabile a La Volta Buona: “Mia moglie è stata una guida per me…”

“E’ una persona con la quale potevo parlare di tutto, chiedevo consigli, mi piaceva molto il rapporto confidenziale”, queste le parole di Enzo Avitabile a proposito dell’amicizia con Franco Battiato. Proprio una delle canzoni più iconiche del cantautore ha propiziato un racconto intimo: ‘La cura’, un brano che rievoca una sua personale esperienza di vita. Sua moglie Maria è passata a miglior vita da giovane, lasciando un vuoto incredibile nel suo cuore e nella sua vita, così come per le due figlie ancora piccole quando la donna è tristemente scomparsa. “Quella canzone è una lezione di consapevolezza che io ho vissuto in un’esperienza dolorosa come il distacco… Sono rimasto solo con due bambine e mi sono reso conto che tutta quella parte di amore che lei mi aveva insegnato, perchè era stata una guida per me, io l’ho riversata nelle nostre figlie che mi hanno aiutato a ricreare una grande famiglia. Siamo una felice tribù”.

Maria, chi è la moglie di Enzo Avitabile morta nel 2002/ Stroncata da una terribile malattia

Proseguendo nell’intervista a La Volta Buona, Enzo Avitabile ha raccontato dell’onore di aver collaborato con un regista premio Oscar per la realizzazione di un documentario dedicato alla sua vita: Jonathan Demme, noto per ‘Il silenzio degli innocenti’. “Quando lo incontrai per la prima volta ero preoccupatissimo, portai con me tutti i miei dischi; poi lui mi confessò che li aveva già tutti…”.