Enzo Avitabile si racconta a La Volta Buona di Caterina Balivo con al fianco le figlie Connie e Angela: “Ecco cosa ci diceva mamma…”.

Un vero e proprio monumento per i partenopei ma, in generale, è anche architrave di un genere musicale che supera i confini nazionali; Enzo Avitabile ha conquistato e conquista con la maestra della sua arte, con la passione per la musica che sublima messaggi di importanza assoluta. Il musicista si è raccontato oggi, con le figlie Connie e Angela, nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona; un’intervista che si è soffermata tanto sulla carriera quanto sugli aspetti difficili che caratterizzano gli aspetti umani.

A prendere per prima la parole è Connie, figlia di Enzo Avitabile: “Mamma ci raccontava che loro si sono conosciuti da piccoli; di lui amava la determinazione, l’impegno che metteva per raggiungere i suoi sogni e in questo caso vivere di musica”, proseguendo ha elogiato il lavoro dei genitori nel merito della crescita e dei principi e valori trasferiti: “Entrambi hanno sempre avuto a cuore lo studio, non abbiamo seguito la strada di papà ma ci hanno dato entrambi una grande educazione. Con l’esempio ci hanno trasmesso tutto, soprattutto il valore dello studio”.

Enzo Avitabile, nel salotto de La Volta Buona, ha anche raccontato il suo percorso con la fede; scandita da una sorta di trasformismo dettato dagli eventi. “La fede? Tina Turner mi avvicinò al buddismo, quando Maria è andata via non avevo più voglia di pregare ma, praticando il rosario, sono diventato un vero e proprio promotore. Così ho scelto di diventare cattolico praticante”. Le lacrime solcano il viso del musicista quando si tratta di parlare della prematura e triste scomparsa della sua amata moglie Maria. “La cosa più difficile è stata rifare la famiglia, ricostruirla. Devo ringraziare il mio manager, Andrea Ragosa… Mi ha permesso di ricostruire tutta la mia vita. Abbiamo suonato nel mondo, mi ha fatto ricercare la musica”.

Prima di salutare il pubblico de La Volta Buona, Enzo Avitabile ha sentito l’esigenza di palesare la sua vicinanza ad un grande amico e artista: James Senese. Quest’ultimo è ricoverato in condizioni delicate a causa di polmonite: “E’ in una fase molto difficile, dobbiamo fare tanti auguri a colui che è come un fratello; lo vogliamo presto a casa e sul palco”.