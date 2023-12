Enzo Barone, chi é il concorrente a Ciao Darwin 9?/ Sfida i Trapper, nel team Melodici

Ciao Darwin 9, Enzo Barone é ospite tra i concorrenti melodici contro i trapper

Enzo Barone é uno tra i competitor in corsa nella sfida a due squadre, Melodici (team facente capo al collega Sal Da Vinci) vs Trapper, attesa a Ciao Darwin 9. Ebbene sì, la nuova puntata del rinnovato show sull’evoluzione della specie umana, condotto da Paolo Bonolis con la stretta collaborazione di Luca Laurenti, vede Enzo Barone, cantante e icona della compagine dei melodici del momento, presenziare nella sfida che si preannuncia dalle vibes scoppiettanti, in contrapposizione al team avverso dei Trapper, rappresentato da Grido dei Gemelli diversi.

Vincenzo Martire, in arte Enzo Barone, nasce a Gragnano in provincia di Napoli il 21.10.1991. Debutta con un primo rilascio del disco del via alla carriera musicale a soli 8 anni, cantando canzoni neomelodiche fino ai 16 anni, quando decide di cambiare stile e location e si trasferisce sull’isola di Capri. Inventa quindi un super live classico napoletano con musica da taverna e canta in uno dei locali storici e più rinomati dell’isola, dove tra le special guest vanta l’ospitata ormai ricorrente di Jennifer Lopez: la “Taverna Anema e core”. In contemporanea Enzo Barone presenzia alle prime esibizioni musicali anche presso il più noto ristorante caprese, “Paolino”, con la “posteggia”. Si esibisce anche in collaborazione come featuring e non solo per tanti personaggi dello spettacolo e dello sport.

Ma la passione predominante per l’artista si rivela ben presto battere per il neomelodico e all’età di 17 anni Enzo Barone, ospite a Ciao Darwin 9, segna la storia del genere neomelodico con il disco “Zero ostacoli”. Tra i brani uno in particolare registra il successo: “Scinne te vengo a piglià”.

L’artista, poi, decide allora di lasciare l’isola e ritornare nella sua cara e amata città natale di Napoli.

Enzo Barone é atteso ospite TV, a Ciao Darwin 9

Iniziano per lui una serie di apparizioni per tv locali ma anche una fortemente richiesta in particolare a Pomeriggio 5, talk show storico sulle reti Mediaset condotto allora da Barbara d’Urso. Negli ultimi anni si afferma con milioni di ascolti su tutte le piattaforme musicali ed entra nel cuore di tanti bambini con pezzi di tendenza su Tiktok che diventano tappeti musicali visualizzati milioni di volte come ad esempio “Quello che volevi” (che segna almeno 3,3 milioni di stream), “Si se ne accorge e chisto ammore” (5,8 milioni), tormentone di risonanza internazionale che gli permette di essere invitato come ospite a Canale 5 nell’ultima serata di ‘Felicissima sera’ di Pio e Amedeo.

Ma i numeri esponenziali nel successo di Enzo Barone, concorrente melodico atteso a grande richiesta del fandom a Ciao Darwin 9 e con oltre 100mila follower su Instagram, non finiscono qui. L’artista campano sbanca anche “Nun voglio sapè niente” ( 7.4 milioni ), tra gli altri successi.











