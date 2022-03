Enzo Bettiza, marito Laura Laurenzi/ “Amata in un modo spropositato”

Enzo Bettiza, il giornalista marito di Laura Laurenzi

Il giornalista Enzo Bettiza è stato il marito di Laura Laurenzi. Bettiza, classe 1927, era amico e collega di Carlo Laurenzi, padre di Laura, nata nel 1952. Inizialmente Laurenzi non approvò il legame della figlia con il noto giornalista: “All’inizio un po’ si arrabbiò, ma poi lo accettò; anche perché ero incinta. E papà stimava molto Enzo”, ha raccontato Laura Laurenzi in una recente intervista al Corriere della Sera. Il primo incontro avvenne a Bruxelles: “All’inizio non credevo che potessimo avere un futuro. Ma lui mi seguiva dappertutto. Il giornale mi mandava in Svezia a raccontare come si fa un Nobel, e lui era là. Mi diceva: una coppia non è una coppia senza un bambino, e ne abbiamo avuti due, Sofia e Pietro; una casa non è una casa senza un gatto, e ne abbiamo presi tre. Per trent’anni è stato totalizzante. Mi sono sentita amata in un modo spropositato”, ha rivelato la giornalista.

Enzo Bettiza, la carriera e il sodalizio con Montanelli

Giornalista e scrittore, Enzo Bettiza era nato a Spalato nel 1927. Dopo gli inizi al settimanale Epoca, tra gli anni Cinquanta e Sessanta fu corrispondente per La Stampa da Vienna e da Mosca. Passò poi al Corriere della Sera per il quale lavorò per decimi anni, sempre come corrispondente dall’estero. Come Indro Montanelli, lasciò il quotidiano di via Solferino nel 1973. E sempre con Montanelli fondò nel 1974 Il Giornale, insieme a Guido Piovene, Gianni Granzotto, Cesare Zappullo, Gian Galeazzo Biazzi Vergani e Renzo Trionfera. Bettiza è stato condirettore vicario de Il Giornale dal 1974 al 1983. È stato anche direttore del Resto del Carlino e della Nazione. Autore di numerosi libri, Bettiza ha vinto nel 1996 il Premio Campiello con “Esilio”, memoria della sua gioventù in Dalmazia, dove la famiglia era proprietaria di una importante fabbrica cementifera. Prima di Laura Laurenzi, Bettiza è stato legato a Ludina Barzini. È morto a Roma il 26 luglio 2017, a 90 anni.

