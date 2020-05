ENZO BIANCHI ALLONTANATO DA BOSE/ Decisione del Papa per agevolare successione

Pubblicità

E’ arrivata la notizia ufficiale dell’allontanamento di Enzo Bianchi dal monastero di Bose. L’ormai ex Priore della comunità, 77 anni, era stato il fondatore di Bose a metà degli anni 60 anche se l’aveva lasciata come reggente già tre anni fa, con fratel Luciano Manicardi che gli era succeduto come nuovo Priore. Ed è polemica sulle possibili motivazioni che hanno portato all’allontanamento di Bianchi che sembra sia stato deciso direttamente da Papa Francesco: la questione si era aperta ufficialmente 6 mesi fa quando la Santa Sede aveva mandato a Bose una visita apostolica, cioè degli ispettori, “nel momento di un passaggio che non può non essere delicato e per certi aspetti problematico per quanto riguarda l’esercizio dell’autorità, la gestione del governo e il clima fraterno“. Dunque la decisione è arrivato probabilmente per agevolare il lavoro del nuovo Priore senza che possano innescarsi conflitti con la figura di Bianchi che è stata per decenni quella di riferimento a Bose.

ENZO BIANCHI, PASSAGGIO DI CONSEGNE A BOSE

Secondo i bene informati per la Santa Sede non si è trattato di una decisione facile da prendere, considerando che Papa Francesco ha sempre manifestato grande stima per Bianchi: la decisione è stata presa e ora l’ex Priore dovrà trasferirsi altrove assieme a due confratelli e una consorella, lasciando Bose. La comunità è stata costituita alla fine del 1965, una volta concluso il Concilio Vaticano II, quando Enzo Bianchi decise di andare ad abitare a Bose, una frazione abbandonata del comune di Magnano, presso Serra di Ivrea. Il progetto era quello di avviare una comunità monastica che avesse come principi ispiratori quelli delle comunità dei primi secoli, che fosse aperta aperta a tutte le confessioni cristiane e quindi anche alle donne. Nel monastero di Bose vivono ad oggi circa novanta membri, tra fratelli e sorelle, di sei nazionalità differenti, quasi tutti laici. Enzo Bianchi stesso non ha mai preso i voti, come San Benedetto e San Francesco d’Assisi, ed aveva sempre affermato sulla sua decisione di non diventare sacerdote: “Volevo restare un semplice cristiano, laico come lo sono i monaci“.