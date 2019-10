Enzo Capo attacca Pamela Barretta/ Video Uomini e Donne: “mi manchi di rispetto”

La gelosia scatena la rabbia di Enzo Capo nei confronti di Pamela Barretta. La dama, una delle più belle del parterre del trono over di Uomini e Donne, sarà una delle protagoniste della sfilata femminile che chiuderà la puntata odierna del dating show di canale 5. Bellissima e in perfetta forma, Pamela lascerà senza parole i cavalieri del parterre maschile che non potranno fare altro che premiare la sua bellezza con voti alti. Chi, tuttavia, non apprezzerà la sfilata di Pamela e il suo outftit sarà proprio enzo, il cavaliere che sta frequentando la dama e per il quale la Barretta prova un forte interesse. Per cercare di sedurre Enzo anche durante la sfilata, Pamela indosserà un camicia da notte molto corta e scollata che metterà in evidenza il seno. Una scelta che non piacerà affatto ad Enzo che le darà solo un 4.

ENZO CAPO CONTRO PAMELA BARRETTA: “SEI BELLISSIMA, MA MI MANCHI DI RISPETTO”

Se la maggior parte dei cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne apprezzeranno l’outfit di Pamela Barretta, Enzo Capo non nasconderà la propria delusione nel vedere in passerella la donna che sta frequentando. Di fronte al 4 in pagella, Maria De Filippi chiederà il motivo. “Il 4 ovviamente non è a lei perchè è molto bello, ma è alla mancanza di rispetto”, dirà Enzo. “Come mancanza di rispetto?“, chiederà Tina Cipollari non capendo il motivo del fastidio del cavaliere. “E’ bellissima sì ma…“, aggiungerà Enzo nel video spoiler di Uomini e Donne. Di fronte alle parole di Enzo, Pamela resterà in silenzio non sapendo cosa rispondere. Durante la puntata, però, riuscirà a non replicare all’accusa del suo pretendente?





