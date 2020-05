Enzo Capo e Pamela Barretta, lite a Uomini e donne/ Lui: “Sei da Oscar!”, ha mentito?

Pubblicità

Enzo Capo e Pamela Barretta sono pronti di nuovo a regalare fuoco e fiamme al pubblico di Uomini e donne. Il video anticipazioni della puntata di oggi li mostra nuovamente in studio e questa volta uno davanti all’altro senza colpi di scena e assenze poco gentili e carine. Enzo tornerà in studio ma il suo volto continuerà ad essere quello delle scorse volte ovvero corrucciato e arrabbiato. Enzo e Pamela sono ospiti ormai da un mese in trasmissione, da quando sono venuti ufficialmente ad annunciare che la loro storia è finita sotto i colpi di like, gelosia e accuse reciproche. Lei ha parlato solo di una richiesta di spiegazioni ad un like, lui si è sentito offeso e poco rispettato da lei e non solo per la richiesta di spiegazioni ma anche, e soprattutto, per via di alcune foto, del comportamento avuto ad una festa con Armando, e non solo. I due non hanno trovato un punto in comune e alla fine lui ha voluto chiudere soprattutto quando lei gli ha negato le sue scuse.

ENZO E PAMELA, NUOVA LITE A UOMINI E DONNE?

E adesso? Enzo Capo e Pamela Barretta si ritroveranno oggi a Uomini e donne dopo le accuse che il cavaliere ha fatto alla sua ex donandole un Oscar per la sua performance nell’ultima puntata tra lacrime e paure. Alla fine Pamela si è consolata con un ballo con Sirius, ma come andranno le cose oggi? A quanto pare Enzo ha nuove rivelazioni da fare su Pamela anche se lei, da quanto si capisce dal video anticipazioni, ha lasciato intendere di non essere d’accordo con la sua versione dei fatti. Il resto lo scopriremo tra qualche ora quando i due saranno protagonisti della nuova puntata del programma.



