Enzo Capo e Pamela Barretta/ Uomini e Donne: “mi ha infangato tanto”

Enzo Capo e Pamela Barretta di nuovo a Uomini e Donne. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over, dopo aver vissuto una bellissima storia d’amore ed essersi lasciati annunciando l’addio sui social, tornano nello studio dove tutto è cominciato. Enzo e Pamela che avevano lasciato la trasmissione per vivere la storia lontano dalle telecamere, nei mesi vissuti insieme, sembravano molto affiatati e uniti al punto che i fans sognavano già un figlio. Tra i due, però, tutto è finito improvvisamente anche se i motivi, per il momento, non sono stati ancora svelati. Nonostante i vari rumors, Enzo e Pamela non hanno raccontato ai followers i motivi dell’addio. Oggi, però, ai microfoni di Maria De Filippi, sono pronti a raccontare tutto.

ENZO CAPO E PAMELA BARRETTA A UOMINI E DONNE: ACCUSE TRA EX

Elegantissimo e amareggiato, Enzo Capo si accomoderà al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare la propria versione dei fatti. “Io sui social non ho mai parlato e oggi sono qui per dire la mia posizione perchè Pamela ha parlato e ha parlato anche tanto. Mi ha infangato tanto direi“, dirà l’ex cavaliere. Come risponderà Pamela Barretta alle parole dell’ex compagno? Nel promo diffuso da WittyTv, si vede una Pamela bellissima, ma silenziosa. Lo sguardo triste dell’ex dama, tuttavia, è il simbolo di un duro confronto con Enzo con cui aveva ritrovato la fiducia nell’amore e la felicità. Cosa sarà successo, dunque, tra i due? La verità verrà a galla nel corso del nuovo appuntamento di Uomini e Donne? Lo scopriremo tra pochissimo.



