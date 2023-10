Enzo De Caro: “Enzo Tortora? Vicenda aberrante e drammatica”/ “Sophia Loren cuore d’oro, Mina invece…”

Enzo De Caro a La volta buona: il rapporto con Sophia Loren e l’elogio a Paolo Sorrentino

Enzo De Caro è stato il protagonista di una lunga intervista a La Volta buona, il programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. L’attore e regista ha ricordato i tempi in cui si esibiva con Massimo Troisi e Lello Arena, la loro separazione e la morte dell’amico e attore, percorrendo passo dopo passo i momenti più importanti della sua carriera e gli importanti incontri fatti.

De Caro, dopo aver elogiato Paolo Sorrentino, con cui ha lavorato per il film ‘È stata la mano di Dio’, usa parole di grande affetto per un’altra grande attrice italiana: “Sophia Loren ha un cuore d’oro. È una grande diva di Hollywood ma anche la ragazza di Pozzuoli, e questo è una combinazione irresistibile”.

Enzo De Caro e la vicenda di Enzo Tortora: “Aberrante”

Enzo De Caro ricorda poi l’incontro con Mina: “Io e i miei amici aprivamo i concerti di Mina a La Bussola. – ha spiegato l’attore – Lei non volle che ci fosse alcuna ripresa di quel concerto, per questo oggi non ci sono video di quei momenti. Durante quei concerti, a cui partecipavano ogni sera circa 12 mila persona, c’erano fan che quasi piangevano per lei. Noi eravamo emozionati non tanto di suonare prima di lei ma di vederla e anche gratis per giunta!”

Su Rai Tre andrà prossimamente in onda un documentario su Enzo Tortora a cui ha lavorato proprio De Caro. In merito a questa vicenda, l’attore ha dichiarato: “È una delle vicende più incredibili e aberranti della nostra pseudo-civiltà. Mettendo insieme le carte del processo ti accorgi che da un momento all’altro, chiunque di noi per un piccolo errore, si comincia ad imbastire un’ossessione giudiziaria. Questo è stato il dramma di quest’uomo. C’è stata una serie di superficialità, nefandezze e un pizzico di protagonismo in questa vicenda”.

