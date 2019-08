Enzo De Caro incontro Lola D’Arienzo/ Ex ballerina malata di Sla: dono di un sorriso

Enzo De Caro si è recato in provincia di Salerno per andare a trovare Apollonia (detta Lola) D’Arienzo la ballerina colpita da Sla ormai da molto tempo. A Cava de’ Tirreni il celebre attore è arrivato lo scorso 29 luglio, donando un sorriso a tutti. Ed infatti, non ha solamente salutato Lola, l’ex ballerina di danza classica, colpita quasi 22 anni fa dalla terribile malattia, ma si è fermato pure a pranzo a casa sua insieme alla sorella, al fratello, al figlio e alla cugina di Lola. De Caro già in passato era stato ospite a casa della D’Arienzo, esattamente come hanno fatto anche tanti altri volti famosi, tra cui Alessandro Preziosi di cui la ex ballerina è una grandissima estimatrice. Lola si è ammalata di Sla ormai da molto tempo e, nonostante “comunichi” solamente battendo le ciglia, non si dà per vinta.

Lola è circondata dall’affetto dei suoi cari e il figlio Vittorio in tutti questi anni, è anche riuscito a pubblicare una racconta di poesie interamente pensata dalla madre. Oltre ad essere un ex ballerina, il suo spirito creativo e delicato, ne evidenzia una sensibilità artistica in più fronti. Lola ama molto cucinare, scrivere poesie e mantenere vivo il contatto con gli altri. Le piace moltissimo il colore rosa ed infatti, la sua stanza ha questa rilassante tonalità anche perché, le ricorda la sua passione – mai svanita – per la danza. A prendersi cura di lei ogni giorno, un gruppo di quattro persone anche se in casa sua c’è sempre spazio per amici, parenti, conoscenti e tutti i sostenitori dell’associazione “Amici di Lola”. Prima di Enzo De Caro, anche Alessandro Preziosi ha passato un po’ del suo tempo libero a Cava de’ Tirreni, per stare al fianco di Lola D’Arienzo e donarle del sollievo.

