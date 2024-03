Enzo Decaro chi è, attore e cabarettista italiano/ Dal successo con Troisi e Arena, al grande schermo

Enzo Decaro chi è: gli esordi con il gruppo teatrale La Smorfia

Vincenzo Purcaro Decaro, in arte Enzo Decaro, sarà ospite della trasmissione Da noi a ruota libera. Attore, sceneggiatore e cabarettista italiano è un noto volto televisivo, nonché esponente della nuova comicità napoletana insieme a Massimo Troisi e Lello Arena.

Nato a Portici nel 1958, si laurea in Lettere all’Università di Napoli ma la passione per il teatro era troppo forte. Forma subito il gruppo Rh-Negativo con il quale esordisce. Successivamente entra nella compagnia teatrale La Smorfia dando impulso a nuovo tipo di comicità napoletana, improntata sul cabaret. Decaro, Troisi e Arena cominciano ad avere un successo notevole tanto da essere notati da Enzo Trapani e da Giancarlo Magalli grazie ai quali esordiscono nel programma televisivo Non Stop e, più tardi da Pippo Baudo con lo show Luna Park.

Enzo Decaro: la svolta televisiva nel cinema

Alla fine degli anni’70, il gruppo teatrale La Smorfia si scioglie e Decaro comincia la sua carriera da solista: “Tra di noi c’era un top player. Massimo voleva sperimentare altri linguaggi, indagare il rapporto di coppia, l’amore, l’universo femminile. E con tutta la buona volontà né io né Lello Arena potevamo essergli utili in quel contesto…” affermava il cabarettista a Repubblica in merito alla fine dell’affiatato trio.

Nel 1981 esordì al cinema con Prima che sia troppo presto, ma il successo arriva fiction Una donna per amico. Da quel momento lo sceneggiatore e attore entra nel cuore del pubblico interpretando svariati ruoli fiction di successo, tra le quali La provinciale, Orgoglio, Lo zio d’America, Padri, Il cardinale, Noi, Madre Teresa, Provaci ancora prof!, Era mio fratello, La terza verità, L’ultimo rigore 1 e 2, Una madre e Una donna per amico 1 e 2. Nel 2013 entra nel cast della serie Un posto al sole coi fiocchi, spin-off della longeva ed amatissima soap italiana Un posto al sole.

