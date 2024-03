Enzo Decaro: chi è, moglie e figli/ “Avrei voluto inconsciamente che non crescessero mai”

Decaro vita privata: il rapporto con i tre figli Thomas, Arjuna e Sofia

Enzo Decaro, noto attore, sceneggiatore e cabarettista italiano sarà ospite del salotto Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Volto dello storico trio La Smorfia insieme a Troisi e Arena che ha dato impulso ad una comicità tutta nuova, la sua vita privata rimane un mistero.

L’attore ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ciò che si conosce è il fatto che abbia tre figli grandi Thomas, Arjuna e Sofia: “Da quando i miei tre figli sono usciti di casa, per intraprendere autonomamente il loro percorso. E io, dopo un po’, mi sono reso conto che armadi e cassetti erano ancora colmi di vecchi oggetti a loro appartenuti: diari di scuola, album di figurine, perfino una collezione di minerali…Chissà perché li avevo conservati… ” ha dichiarato Enzo Decaro a Ok Salute e Benessere.

Enzo Decaro è sposato? Cosa si conosce della vita sentimentale dell’attore

Enzo Decaro ha sempre voluto tenere la sua vita sentimentale e privata lontana dai riflettori. L’attore ha parlato raramente della sua dolce metà, ciò che si conosce è il fatto che sia sposato. Non ci sono, però, informazioni su chi sia la moglie del noto cabarettista italiano.

Le uniche parole di Decaro sono state in merito alla famiglia e ai figli: “Forse ero convinto che a loro interessasse tenerli. O forse, attraverso quei ricordi concreti di una vita familiare ormai da tempo alle spalle, stavo semplicemente proiettando il mio desiderio di prolungamento eterno della loro infanzia, tipico di tanti genitori che inconsciamente vorrebbero che i figli non crescessero per tenerli sempre con sé. Mi è bastato fermarmi a riflettere per capire che era proprio così. Ero io a voler conservare quella raccolta di minerali: mi rimandava la presenza di tre bimbi vivaci che scorrazzavano per casa curiosi di sapere tutto su quelle pietrine misteriose” ha dichiarato Enzo Decaro a Ok Salute e Benessere.

