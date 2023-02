Enzo Decaro, moglie e figli/ L’attore: “ricordi concreti di una vita familiare”

Enzo Decaro e il rapporto con i figli

Enzo Decaro ha una moglie e dei figli? L’attore del trio storico de La Smorfia non parla molto della sua vita privata prediligendo sempre un profilo basso. Protagonista di tanti film e fiction di successo, l’attore è molto restio a parlare della sua vita privata e non è dato sapere se ha una moglie o semplicemente una compagnia. L’unica cosa certa è che l’attore è padre di tre figli, oramai grandi, di cui è enormemente fiero.

Proprio l’attore, dalle pagine di Ok Salute e Benessere ha raccontato: “da quando i miei tre figli sono usciti di casa, per intraprendere autonomamente il loro percorso. E io, dopo un po’, mi sono reso conto che armadi e cassetti erano ancora colmi di vecchi oggetti a loro appartenuti: diari di scuola, album di figurine, perfino una collezione di minerali…Chissà perché li avevo conservati… Forse ero convinto che a loro interessasse tenerli. O forse, attraverso quei ricordi concreti di una vita familiare ormai da tempo alle spalle, stavo semplicemente proiettando il mio desiderio di prolungamento eterno della loro infanzia, tipico di tanti genitori che inconsciamente vorrebbero che i figli non crescessero per tenerli sempre con sé. Mi è bastato fermarmi a riflettere per capire che era proprio così. Ero io a voler conservare quella raccolta di minerali: mi rimandava la presenza di tre bimbi vivaci che scorrazzavano per casa curiosi di sapere tutto su quelle pietrine misteriose”.

Enzo Decaro ha una moglie?

