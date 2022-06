Enzo Dong, chi è il rapper?/ Il boom con il brano “Secondigliano Regna”, 2021 il sodalizio con Gigi D’Alessio

CHI È ENZO DONG?

Il rapper Enzo Dong sarà uno degli ospiti musicale della serata “Uno come te – Trent’anni insieme” dedicata al trentennale della carriera di Gigi D’Alessio. Napoletano doc cresciuto nelle periferie tra Secondigliano, Piscinola e Scampia, come spesso accade per i rapper il suo nome deriva dal soprannome giovanile affibiatogli dai suoi amici, O’Dong, che poi è stato da lui stesso trasformato nell’acronimo D.O.N.G. ossia Dove Ognuno Nasce Giudicato, riferendosi al quartiere di nascita. Enzo Dong nei suoi testi ha infatti spesso messo in luce i pregiudizi subiti da coloro che devono affrontare la vita di periferia e devono crescere nei quartieri più degradati. Enzo ha iniziato a rappare sin dai 15 anni ed ha fatto parte di diverse crew dell’hinterland napoletano, per poi arrivare al successo con il brano Secondigliano Regna che l’ha fatto conoscere al grande pubblico a livello nazionale.

ENZO DONG, IL SUCCESSO CON GOMORRA-LA SERIE

Secondigliano Regna può essere definito il brano che ha permesso a Enzo Dong di fare il vero salto di qualità a livello musicale e di popolarità, visto che nel 2015 è stato inserito nella serie tv di grandissimo successo Gomorra. Successivamente è arrivata una vera e propria escalation con il brano Higuain, ad oggi una delle sue canzoni più conosciute e discusse nella quale di fatto dà del traditore al giocatore al momento del suo passaggio alla Juventus. Quindi nel 2017 arrivano i duetti con Clementino fino all’arrivo del suo primo album, “Dio perdona io no“, impreziosito da numerose collaborazioni: da Fabri Fibra a Fedez, dalla Dark Polo Gang a Tedua, da Gemitaiz a Drefgold. Nel 2021 è nato il sodalizio con Gigi D’Alessio, accompagnato nella sua esperienza sanremese: un legame che viene ora rilanciato dall’invito per partecipare alla serata dedicata ai 30 anni di carriera del cantautore napoletano, che andrà in onda in diretta su Rai Uno.

