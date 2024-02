Enzo e Tiziana, amore interrotto a C’è posta per te 2024/ Tradimenti e investigatore privato: lui nega ma…

La storia di Enzo e Tiziana a C’è posta per te 2024: tradimento si o no?

Nel corso della puntata di C’è posta per te 2024 del 3 febbraio, Maria De Filippi racconta la storia di Enzo e Tiziana. È lui chiamare il programma perché, dopo anni di convivenza, lei lo ha lasciato un mese e mezzo fa nella convinzione che lui l’abbia tradita. Lui dichiara di non averla tradita, di aver fatto sì il piacione, ma senza andare oltre.

Enzo ha raccontato che Tiziana è sempre stata gelosa. Lui è un tipo molto estroverso e basta qualche battuta in più per farla arrabbiare. Lo stesso accade quando lui apre Facebook per lavoro e riceve richieste di amicizia da persone che conosce ma lei lo accusa di fare cose illecite. Così lui chiude tutto.

La goccia che fa traboccare il vaso arriva però quando Enzo conosce una collega sul posto di lavoro, a Gardaland, e inizia a frequentarla come amica. I due stanno spesso in auto insieme e un giorno Tiziana si accorge che il sedile è posizionato in modo differente da come lo è solitamente. Questo le fa scattare l’allarme: assolda un investigatore privato e posiziona un GPS. Arriva così la registrazione di lui insieme a questa donna con parole anche forti: “Dai non far così che mi fai venire voglia” e “Non voglio stare in una relazione parallela, tu hai una compagna”.

Enzo però ripete anche alla compagna in studio di non averla mai tradita: “Ti ho detto tante volte che avrei fatto di tutto per riconquistarti ed eccoci qua. La mia vita senza te è finita, mi manca tutto di te. Ho fatto lo stupido, ti ho fatto soffrire questi ultimi mesi e ti chiedo scusa davanti a tutti ma non ti ho mai tradita. Con questa donna ci sono state solo chiacchiere e nient’altro.”











