Enzo Galli, morto Covid dopo adozione figlia in India/ Ultimo sms a famiglia: “vi amo

È morto dopo 3 mesi passato in terapia intensiva, la maggior parte dei quali dentro il fastidiosissimo “casco”: si chiama Enzo Galli e la sua storia era già nota da tempo per l’infausto destino di ammalarsi di Covid-19 durante una visita in India per l’adozione della figlia assieme alla moglie. «Vi amo», questo l’ultimo messaggio mandato dal fiorentino Enzo, ricoverato al Careggi dopo che a fine aprile scorso rimase bloccato per una decina di giorni in India data la positività della moglie Simonetta Filippi.

Al momento dell’imbarco per ritornare in Italia, la coppia venne fermata per il tampone positivo della donna: riuscirono a rientrare in Italia solo l’8 maggio assieme alla bambina appena adottata ma già sul volo sanitario di ritorno Enzo Galli risultò positivo al Sars-CoV-2. Dall’indomani, la coppia di sposati venne ricoverata al Careggi di Firenze mentre la bimba venne dirottata al Meyer: se per Simonetta e la piccola bastarono alcuni giorni per superare brillantemente il Covid, per Enzo fu solo l’inizio di un lungo incubo conclusosi purtroppo nella giornata di mercoledì con il decesso. Condizioni gravi, difficoltà a respirare e permanenza per 3 mesi in sub-intensiva e poi intensiva.

L’ULTIMO SMS DI ENZO GALLI ALLA FAMIGLIA

«Questo per me è il momento della preghiera, del silenzio e della vicinanza perché la vita di Enzo per me è stata la più grande testimonianza di amore per la famiglia», ha detto all’ANSA l’amica di famiglia e avvocatessa, Elena Rondelli. La comunità di Campo Bisanzio è sotto choc per la notizia, con il sindaco Emiliano Fossi che ha dichiarato «Si tratta di una tragedia enorme per la morte ma per tutto quello che è a monte. Una trasferta all’estero che doveva essere di grande felicità perché la famiglia ha coronato il sogno della vita con l’adozione della loro bimba, è diventato una tragedia. Tutta la comunità di Campi Bisenzio si stringe intorno alla famiglia di Enzo, siamo e saremo con loro». Fin dai primi di maggio proprio a Campo Bisanzio si raccolsero fondi per il rientro del volo sanitario della famiglia Galli, con aiuti anche a seguire alla moglie e alla piccola bimba appena adottata. Fa impressone in queste ore rileggere le parole dell’ultimo sms inviato da Enzo alla moglie, diffuse dai media locali: «Mi intubano, ora ti saluto. Amore da domani non parleremo più. Mi affido totalmente alla volontà di Dio e alle decisioni che prenderete. Vi amo tanto. Stai sicura che Dio è più grande».

