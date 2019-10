Enzo Garinei/ “Totò straordinario, regalava 500 lire ai più poveri” (Vieni da me)

Lo scorso 4 maggio ha compiuto 93 anni, ma Enzo Garinei continua a fare ridere tutti: l’attore romano, che ha preso parte al film Appena un minuto con Max Giusti, oggi ospite a Vieni da me per rivivere i suoi 70 anni di carriera. «L’energia c’è qualcuno me la dà», un chiaro riferimento al cielo, esordisce l’artista capitolino, ricordando il grande legame con Totò: «Totò cerca moglie, il vero film importante in cui ho conosciuto il principe Antonio De Curtis, uomo straordinario e meraviglioso: lui regalava alle persone più povere 500 lire, mezzo stipendio di un impiegato dello Stato. E’ stato un grande onore per me fare quel film, poi ne ho fatti altre 7-8 insieme a lui». Poi, una battuta su Dolores Palumbo: «Aveva una forza straordinaria, aveva una risata che poteva durare un intero sketch».

ENZO GARINEI: “OGGI MANCA IL RISPETTO, AMATEVI!”

«Credo che in Paradiso ci siano tanti di quegli attori meravigliosi che formano le compagnie più belle del mondo», ricordando tanti grandi artisti con cui ha collaborato: Mastroianni, De Sica, Sordi, Sandra Mondaini, Vianello giusto per citarne alcuni. E ricorda: «Andavamo tutti d’accordo, è possibile: avevamo una preparazione e un’educazione… anche grandi famiglie dietro le spalle. Sapevamo scambiarci un’opinione, un rispetto che purtroppo manca oggi: manca molto la comunicazione, non si comunica e non si sa per quale ragione. Dobbiamo tornare a parlare, abbiamo la fortuna di avere la parola: pensate agli animali, che comunicano attraverso l’orecchio…». Enzo Garinei poi ribadisce: «Vogliatevi bene, conta solo il cuore: ve lo grido, amatevi. Se buttiamo via l’amore, tutto è finito. Mi fa rabbia questa situazione…».

