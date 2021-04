Enzo Gragnaniello/ La sua grande amicizia con Mia Martini (Concerto di Pasqua)

Enzo Gragnaniello sarà protagonista al Concerto di Pasqua. Viene considerato tra i maggiori cantautori della Napoli post anni Settanta. La sua eleganza e ricercatezza artistica gli hanno concesso di scrivere pagine importanti della musica partenopea e italiana. Si può dire che la sua fama e le sue successive collaborazioni e riconoscimenti abbiano inizio proprio da qui. È il 1983 quando pubblica il suo promo album, Quartieri Spagnoli, ma il vero successo arriverà solo tre anni dopo con l’assegnazione della Targa Tenco.

Katia Ricciarelli/ Nonostante la fama, le è mancata la maternità (Concerto di Pasqua)

Enzo Gragnaniello, la sua vita

Enzo Gragnaniello nasce a Napoli nell’ottobre del 1954 e, fin da giovane, dimostra di avere un indiscutibile talento artistico e musicale, tanto da conferirgli la possibilità, negli anni Settanta, di fondare, insieme ad un gruppo di artisti e musicisti partenopei, i Banchi Nuovi con il solo scopo di riportare in vita le radici della tradizione cantautorale napoletana. Un intento che lo spingerà a partecipare, nel 1976, ad al Festival di Berlino, una manifestazione interamente dedicata alle tradizioni popolari. Gli anni Ottanta e Novanta sono quelli che maggiormente caratterizzano la sua carriera e gli consentiranno di imporsi positivamente nel panorama anche grazie ad una serie di collaborazioni, tra cui quella con Roberto Murolo e Mia Martini.

Concerto di Pasqua 2021/ Diretta streaming video: ospiti Ricciarelli, Bennato e...

È proprio l’amicizia con Mia Martini che, come ha dichiarato anche di recente lo stesso Enzo Gragnaniello, gli ha cambiato la vita e l’hanno segnato profondamente. Il loro incontro avviene nel 1985 e, pochi anni dopo hanno inciso “Cu ‘mme”. Mia Martini e Enzo Gragnaniello si conobbero a casa di lui che, con ironia e la classica capacità di sdrammatizzare dei napoletani, la mise a proprio agio preparandole un piatto della tradizione culinaria partenopea: pasta con fagioli e frutti di mare. Da quel momento, anche quando le malelingue sul conto di Mia Martini continuarono a propagarsi a macchia d’olio procurandole non poco dolore, lei si rifugiò nell’amicizia onesta e sincera di Enzo Gragnaniello.

Francesca Maresca, chi è?/ Da cantante a direttrice artistica (Concerto di Pasqua)

Ancora oggi…

Dal canto suo, Enzo Gragnaniello, afferma ancora oggi che non era al corrente delle maldicenze sul conto di Mimì e continua a difendere l’artista a spada tratta, affermando che tutto il fango che veniva riversato addosso a Mia Martini fosse solo un vano tentativo di mettere a tacere un talento senza eguali. In nome di questa grande amicizia tra Enzo Gragnaniello e Mimì, lui e Loredana Bertè si sono incontrati molte volte sul palco in ricordo della sorella di lei. Oggigiorno la sua carriera di cantautore prosegue grazie alla pubblicazione di album di vario successo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA