ENZO GRAGNANIELLO/ L’empatia con Mia Martini (Domenica in)

Enzo Gragnaniello ha registrato un nuovo successo grazie al suo recente live all’Orfeo di Taranto. Lo scorso mercoledì, il cantautore si è esibito infatti nel suo Vient’ ‘e terra, sotto la guida del maestro Valter Sivilotti. Un’occasione per condividere con il pubblico presente alcuni dei suoi cavalli di battaglia, come Indifferentemente, Vasame, Donna e Cu’ mme. Queste ultime due interpretate negli anni anche da Mia Martini, che ha sempre ammirato. “Mi sembrava inarrivabile”, ha detto durante il live, rivela La Voce di Maruggio, “l’ascoltai, rimasi folgorato dalla sua bellezza interiore e da una voce di grande fascino. Sentirla mi aveva dato grandi emozioni”. Su consiglio di un amico, lo stesso che lo aveva invitato ad assistere ad una performance della cantante, ha deciso quindi di scrivere dei pezzi per la Martini. “Così le dedicai Donna”, rivela, “a lei piacque molto, tanto che si impossessò di quella canzone e la nobilitò con un’interpretazione da brividi”.

ENZO GRAGNANIELLO, IL CONCERTO RINVIATO

Oggi, 8 marzo 2020, Enzo Gragnaniello sarà ospite di Domenica In per un’intervista a tu per tu con la padrona di casa. Di sicuro le sue parole si soffermeranno anche sulla cantante, a cui tra l’altro ha dedicato il suo tour. Vient’ ‘e terra infatti ha come sottotitolo Da Napoli a Mia Martini. Enzo Gragnaniello si è dovuto arrendere di fronte allo stop amministrativo: il concerto previsto all’Augusteo, Neapolis Mantra, è stato annullato all’ultimo momento per l’emergenza Coronavirus. Lo spettacolo avrebbe visto il cantautore impegnato in un’opera in grado di racchiudere diverse discipline, grazie alla presenza dell’etoile Emanuela Bianchini, la sezione d’archi de I Virtuosi Italiani e una compagnia di danza. “Mi dispiace per questo annullamento che, come sapete, non dipende da noi”, ha scritto Gragnaniello sui social, annunciando comunque che presto la tappa verrà fissata in altra data.

IL LEGAME CON MIA MARTINI

Nella sua carriera musicale, iniziata nel ’77, Gragnaniello ha lavorato con molti big della musica italiana ed è riuscito a farsi conoscere anche all’estero, grazie alla partecipazione al festival di Berlino. Negli anni Ottanta e Novanta riceverà inoltre per tre volte la Targa Tenco, riuscendo ad ottenere il riconoscimento anche l’anno scorso. Il suo legame più forte però rimane quello con Mia Martini, con cui ha avuto modo di collaborare in diverse occasioni. Nessuno però si è mai azzardato a sconsigliargli di affiancarsi alla cantante, per via della diceria che portasse sfortuna. “Se qualcuno fosse venuto da me a dirmi qualcosa, sarei stato anche capace di dargli addosso, perchè di fronte a un’artista immensa come lei era assurdo”, ha detto a Fanpage tempo fa. “Tra l’altro molte di quelle voci sono state messe in giro da mezze calzette”, ha aggiunto, “quelli che non avranno mai bene, nella vita: quando arrivava lei, oscurava gli altri. Le male voci nacquero per distruggere quest’artista enorme”.



