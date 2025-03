Enzo Iacchetti, comico, conduttore e attore nato a Castelleone nel 1952, ha cominciato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo perché appassionato di musica. L’amore per la tv è nato in Enzo dopo aver visto Adriano Celentano cantare al Festival di Sanremo. Da quel momento per il piccolo Enzo la musica è stato un pensiero fisso tanto che papà Antonio gli ha regalato una chitarra. Lui ha proseguito nei suoi studi cercando di imitare Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, grazie al suo orecchio assoluto che permette a chi lo ha di replicare qualsiasi melodia pur senza conoscerne le note. Sono arrivate poi le prime apparizioni al teatro e all’oratorio. Dopo il diploma in ragioneria, con il minimo dei voti, per Enzo Iacchetti è arrivata l’esperienza nei night club, dove ha cominciato a suonare. Più avanti, inoltre, ha lavorato anche come intrattenitore durante le cerimonie come matrimoni e battestimi. Nel frattempo ha cominciato a lodare anche a Radio Tresa, piccola radio libera di Lavena, occupandosi di vari programmi.

Nel 1978, dopo aver svolto un provino, ha cominciato a lavorare come comico al Derby Club di Milano, frequentando il locale quotidianamente insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e della comicità come Francesco Salvi o Giobbe Covatta. Successivamente è arrivata la tv: negli anni Novanta Iacchetti ha iniziato a lavorare per Rai, Mediaset e non solo, conducendo una serie di programmi.

Enzo Iacchetti, l’esperienza a Striscia la Notizia

Il volto di Enzo Iacchetti è, insieme a quello di Ezio Greggio, iconico di Striscia la Notizia, il tg satirico che va in onda ogni sera su Mediaset. Enzo ha cominciato a condurre il programma nel 1994 proprio insieme a Greggio: i due ancora oggi conducono il tg satirico molto amato dagli italiani. E pensare che la sua avventura a Striscia è cominciata con un errore, uno scambio di persona, in quanto quel posto sarebbe dovuto andare a Gianni Ciardi. Gli scherzi del destino!