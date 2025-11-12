Enzo Iacchetti, chi sono l'ex moglie Roberta e l'ex compagna Maddalena Corvaglia: vita privata del conduttore televisivo, ha una fidanzata o è single?

Enzo Iacchetti, chi sono l’ex moglie Roberta e l’ex compagna Maddalena Corvaglia

Enzo Iacchetti è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda con Caterina Balivo su Rai 1 oggi pomeriggio, mercoledì 12 novembre 2025. Oltre alla lunga carriera televisiva, il conduttore è talvolta finito sotto i riflettori anche per la sua vita privata. La sua prima importante storia d’amore è stata con l’ex moglie Roberta, con cui ha celebrato il matrimonio e, nel 1986, la nascita del loro unico figlio, Martino.

Fu grazie a lei, come raccontò in una vecchia intervista al Corriere della Sera, che Iacchetti si spinse ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo: “Devo a lei se oggi sono qui: la sera mi spronava e diceva ‘Vai a suonare al Derby, che è la cosa che ti riesce meglio’. Mio figlio aveva 14 anni quando ci siamo separati e ci ha confessato: ‘Finalmente, non ne potevo più delle vostre liti’…”.

Ma la più celebre e chiacchierata storia d’amore è stata sicuramente quella con l’ex compagna Maddalena Corvaglia, sbocciata all’inizio degli anni 2000 quando lui era conduttore di Striscia la Notizia e lei Velina, al fianco della collega mora Elisabetta Canalis.

Enzo Iacchetti ha una fidanzata? Nessun gossip sul conduttore

Enzo Iacchetti e l’ex compagna Maddalena Corvaglia sono stati insieme dal 2002 al 2007, anno della fine del fidanzamento. A incidere sulla rottura fu la differenza d’età, come raccontò il conduttore al Corriere: “Avevo 50 anni, lei 21: è stato un amore folle. Ero diventato suo papà. Dopo sei anni ho iniziato a sgridarla per cose stupide. Lei mi chiedeva: “Andiamo in discoteca?”. Io le rispondevo: “Ci ho passato la vita a suonare, vai da sola“.

A seguire, Enzo Iacchetti ha avuto un’altra importante storia d’amore con l’ex fidanzata Tania Peli, professione arredatrice. Ad oggi, invece, il conduttore sarebbe single. Non sono infatti emersi particolari gossip sul suo conto e in più, nel 2019, al Corriere rivelò: “Adesso che sto invecchiando cerco un rapporto di anima, la parte sessuale di me si è trasferita nella testa: spero di riuscire ancora a far l’amore, ma penso che accadrà solo se troverò questo tipo di rapporto“.