Enzo Iacchetti e i suoi 73 anni: carriera brillante, lutti, amori tormentati e quella depressione mai nascosta.

Oggi è il compleanno del mitico Enzo Iacchetti che è arrivato al grande traguardo dei suoi 73 anni. Volto storico di Striscia la notizia, ha alle spalle una lunghissima carriera a partire dal Tg satirico di Striscia La Notizia che lo ha reso famoso insieme a Ezio Greggio. Eppure, il comico e attore ha iniziato come cabarettista negli anni ’70 a Milano per poi costruire sempre di più un personaggio dall’ironia tagliente che presto è diventato un punto fermo del mondo dello spettacolo italiano.

Nato in provincia di Cremona nel 1952 si innamora della televisione quando vede un’esibizione di Adriano Celentano e dal quel momento si appassiona follemente di musica. Inizia così a suonare la chitarra, ma il padre non lo supporta nella sua scelta artistica e per mantenere il quieto vivere si diploma in ragioneria. Dopo qualche lavoretto qua e là, capisce che l’universo dell’intrattenimento è la sua passione, e nel ’78 molla tutto per inseguire i suoi sogni. Approda quindi a Radio Tresa per poi passare al palco del Derby Club fino a Mai dire gol. Viene poi scelto per stare accanto a Greggio a Striscia la Notizia, programma in cui diviene popolare e nel quale ha fatto ritorno di recente.

Enzo Iacchetti sulla malattia del figlio Martino: “Adolescenza bruttissima, dolore mai dimenticato“

Sulla vita privata di Enzo Iacchetti si sa che ha un figlio di nome Martino nato dalla relazione con l’ex moglie Roberta. Dopo la separazione si innamora della velina Maddalena Corvaglia e i due vivono una storia d’amore di cinque anni, finita poi nel 2007. Fortunatamente, i due rimangono in buoni rapporti. Una pagina dolorosa della vita dell’attore è la malattia di suo figlio. L’uomo soffre infatti di una patologia rara, anche se Enzo Iacchetti non ha mai voluto dire pubblicamente di cosa soffre.

“Non abbiamo mai esorcizzato, poi è venuta voglia di raccontarlo. È una cosa che non dimentichiamo. Mio figlio è stato fortunato a posteriori, ma ha passato un’adolescenza bruttissima. Poi abbiamo trovato il grande che ha risolto il suo problema“. Nel corso della sua carriera, Enzo Iacchetti ha ammesso di aver sofferto di depressione, forse nata dal senso di colpa per non essere andato d’accordo con il padre. Il comico, ammette infatti di essere andato in crisi dopo la morte del papà. Ad ogni modo, la consapevolezza è nata anche dopo la pandemia: “Che sia forse depressione? L’ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere“.