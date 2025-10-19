Enzo Iacchetti, ospite oggi a Domenica In, ha presentato il suo nuovo libro dove tocca diversi temi personali come la morte del papà.

Enzo Iacchetti è un faro nel mondo della tv, un punto di riferimento per chi spera di vivere i medesimi picchi professionali e soprattutto per chi spera di rubare qualcosa dalla genialità della sua ironia. Il suo nuovo libro ‘25 minuti di felicità’, si racconta non solo dal punto di vista della carriera ma soprattutto nella sua parte intima, personale, come raccontato oggi a Domenica In. C’è un evento in particolare che ha suscitato in lui l’esigenza di tirare fuori le emozioni sotto forma di dialogo, seppur immaginario: troppo presto ha perso il papà, Antonio, proprio quando era prossimo a dare spazio a quella carriera artistica che non trovava però il favore del compianto genitore.

Edoardo Leo: “Ho pensato di smettere di recitare”/ La confessione a Domenica In

“Io ho vissuto un senso di colpa dal 1975, da quando è mancato il mio papà che aveva 57 anni. Io ne avevo 22, non ne avevo mai parlato con lui, mi voleva in banca e secondo lui questo ambiente non era dei migliori…”. Inizia così il toccante racconto di Enzo Iacchetti, strettamente legato al contenuto del suo nuovo libro. Il padre era convinto che quella non fosse la strada giusta, fuorviato dai pregiudizi che ai tempi lambivano quel settore. “Papà non lo accettava e purtroppo è mancato prima di vedermi sul palco, non ha mai visto nulla e non abbiamo avuto modo di chiarire”.

Marcella Bella: “La giuria di Ballando mi ha tolto l’entusiasmo”/ “Messaggio grave in tv…”

Enzo Iacchetti a Domenica In: “Anna Marchesini? Un amore perfetto”

Tanti racconti e aneddoti relativi alla carriera, Mara Venier svela ad Enzo Iacchetti le parole di Renzo Arbore: “C’è una cosa che non forse non ti ho mai datto, mi diceva: ‘C’è uno solo che mi piace da morire, Enzo Iacchetti’…”. Parole lungimiranti considerando l’ascesa che ha poi avuto nel mondo dello spettacolo con le più disparate esperienze sul set, alla conduzione e nei principali teatri italiani. Spazio anche all’ironia sul fronte sentimentale; oggi Enzo Iacchetti – come confermato a Domenica In – non ha al fianco una dolce compagna ma non esclude l’amore dalla sua vita: “Sono single, però posso dire che ho una buona reversibilità!”.

Mara Venier: “Ho subito violenze terribili, so di cosa parlo!”/ Sfogo a Domenica In sul caso di Pamela Genini

Torna l’emozione quando Enzo Iacchetti ricorda il suo amore particolare, quasi segreto per la compianta e grande Anna Marchesini. “Io l’ho sempre amata”, ci fu anche un’esperienza professionale condivisa, un momento che l’attore scelse come momento per trasferire quei suoi sentimenti: “Non ci siamo mai scambiati il numero di telefono, non ci siamo mai più visti, posso dire che è stato un amore perfetto”. Toccano il cuore anche le parole al miele per Maurizio Costanzo, considerato di fatto un secondo papà; non solo per il supporto professionale ma soprattutto per quanto regalato dal punto di vista esistenziale: “Quando parlo di lui non riesco a non piangere”.