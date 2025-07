Tutto su Enzo Iacchetti, dalla conduzione di Striscia la Notizia all'amicizia con Ezio Greggio, la lite con Morandi e l'ex fidanzata Maddalena Corvaglia...

Chi è Enzo Iacchetti, volto iconico di Striscia la notizia e della tv italiana

Per molti, Enzo Iacchetti è stato e resta un simbolo insostituibile del tg satirico Striscia la notizia. In coppia con Ezio Greggio ha scritto pagine indelebili del programma di Canale 5. Nella sua carriera, tuttavia, vanta numerose altre esperienze tra teatro, tv e cinema. L’attore e conduttore ha costruito anche amicizie molto importanti all’interno del mondo dello spettacolo e in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera non ha potuto fare a meno di menzionare quella con Maurizio Costanzo che definisce un secondo padre.

Enzo Iacchetti, infatti, perse il papà molto giovane e con Costanzo riuscì a stringere un rapporto speciale. Per quanto concerne invece la sua spalla comica, Ezio Greggio, sottolinea le differenze caratteriali che paradossalmente fungono da trade union. E poi ci sono le amicizie svanite, come quella con Gianni Morandi, con cui oggi i dialoghi sono pari a zero.

Enzo Iacchetti, perché non parla più con Gianni Morandi? L’amore svanito con Maddalena Corvaglia

Tutto per colpa di una polemica scaturita nel 2012, quando Morandi condusse il Festival ed Enzo Iacchetti fece delle critiche feroci nei suoi confronti. I due arrivarono persino per vie legali e oggi, naturalmente, i rapporti sono incrinati. “Non ci parliamo più. Fine”, ha detto molto brevemente il conduttore. Per quanto riguarda l’amore, resta ben impressa nelle pagine del gossip la storia d’amore con l’ex fidanzata Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia.

“Lei per me è lo stupore. Non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me così tanto. Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età. È stata una grande storia d’amore”, ha confessato il mitico presentatore di Striscia la Notizia, oggi sereno e single, in pace con se stesso.