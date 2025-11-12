Enzo Iacchetti, ospite oggi a La Volta Buona, si è raccontato tra rapporto con il papà, sogni per il futuro e l’amore per Anna Marchesini.

Enzo Iacchetti: “Papà non è mai venuto a vedere i miei spettacoli, mamma veniva di nascosto…”

Una vita dedicata allo spettacolo, in tutte le sue forme; dalla musica alla recitazione, Enzo Iacchetti ha sognato fin da bambino di calcare i palcoscenici che lo hanno reso ciò che è oggi ovvero icona del piccolo schermo. Eppure, come raccontato in passato e anche oggi a La Volta Buona, quelle aspirazioni giovanili andavano in contrasto con il parere del papà. “Era meglio che non dicessi nulla riguardo il mondo dello spettacolo, era ‘nemico’ delle mie intenzioni giovanili”.

Enzo Iacchetti, chi è l'ex moglie Roberta e perché si è lasciato con Maddalena Corvaglia/ Ha una fidanzata?

Enzo Iacchetti ha raccontato il conflitto tra il parere del papà e le sue aspirazioni in uno splendido libro; un’occasione che è quasi un regalo personale. “Lui voleva che studiassi e io no, io volevo studiare musica ma per lui era costoso; quindi siamo sempre stati in conflitto, questo libro che ho scritto mi ha aiutato ad analizzarmi e farmi dare delle risposte da papà anche se non c’era più. Delle risposte in linea con ciò che avrei voluto sentire, come sarebbero piaciute a me; oggi mi piacerebbe sentire un suo parere sul fatto che nonostante le cadute mi sono sempre rialzato e ho fatto il mestiere che volevo fare da piccolo”. L’attore analizza però quel contrasto non come volto a togliere valore ai suoi sogni; la preoccupazione del papà era legata al benessere del proprio figlio, al timore che l’arte non potesse donargli un futuro florido e sicuro. “…Mi è dispiaciuto che non è mai voluto venire a vedermi, anche all’oratorio; mamma veniva di nascosto, non voleva che lui sapesse”.

Martino, chi è il figlio di Enzo Iacchetti/ Carriera, vita privata e malattia: "Sono stati anni difficili..."

Enzo Iacchetti, dalla candidatura per Tale e Quale Show all’amore ‘nascosto’ per Anna Marchesini: la rivelazione a La Volta Buona

Come raccontato a La Volta Buona, Enzo Iacchetti ha trasformato il suo rapporto con il papà in una sorta di esempio per quella che è stata la sua esperienza da genitori; con il figlio Martino, come raccontato a La Volta Buona, ha scelto la strada opposta di quella solcata dal suo compianto genitore: “Mi sono comportato al contrario di come papà ha fatto con me; l’ho lasciato libero di fare qualsiasi cosa. Ha deciso di insegnare teatro ai bambini ed è quello che fa oggi”. Parlando del figlio si è poi lasciato andare ad un lieto annuncio: “Fra 4 mesi dovrei diventare nonno!”.

Video Enzo Iacchetti contro Papa Leone XIV: "Di quale antisemitismo parla?"/ "Non prende posizione, agisca!"

In chiusura di intervista a La Volta Buona è arrivato poi una sorta di ulteriore aggiunto, seguito da una toccante e romantica rivelazione. Enzo Iacchetti si è auto-candidato per la prossima edizione di Tale e Quale Show, quasi dando per scontato il benestare di Carlo Conti dato il corteggiamento che dura da 5 anni: “L’anno prossimo ci sarò”. Poi il toccante ricordo di Anna Marchesini: “Ero innamorato di lei”, con tanto di aneddoto: “Dovevo fare un programma e dissi che avrei partecipato solo se condiviso con lei… Furono 8 ore dolcissime, però eravamo entrambi sposati: posso dire che avrei certamente lasciato il mondo per stare con lei”.