Enzo Iacchetti/ “Ezio Greggio? Siamo lontani, ma gli voglio bene” (C’è tempo per)

Enzo Iacchetti ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. Lunedì 3 agosto 2020, il conduttore televisivo e volto noto di “Striscia La Notizia” è pronto a raccontarsi tra vita professionale e privata con la solita schiettezza che da sempre lo contraddistingue. Recentemente ospite del programma radiofonico I Lunatici in onda su Rai Radio2 ha fatto delle rivelazioni davvero spiazzanti sull’amico e collega Ezio Greggio con cui da anni condivide la conduzione del tg satirico campione di ascolti di Canale 5. Parlando proprio del rapporto con Ezio Greggio, Iacchetti ha rivelato: “siamo come i compagni si banco che si ritrovano a scuola l’anno successivo” rivelando che il loro rapporto altro non è che una sorta di “patto di alleanza” che i due hanno liberamente sancito negli anni.

Enzo Iacchetti: 31 anni di Striscia con Ezio Greggio, ma…

“Quando ci troviamo, è come avere un tacito accordo di ottima convivenza” – ha precisato Enzo Iacchetti che da 31 anni circa lavora a stretto contatto con Ezio Greggio. Quindi nessuna amicizia di lunga data tra i due stando a quanto dichiarato da Iacchetti a I Lunatici in onda di Rai Radio2. “Quando siamo in onda, usciamo a cena insieme qualche volta, qualche messaggio, ci facciamo lo scherzo al mio compleanno il 31 agosto. Lui mi chiama un mese prima e mi dice ‘Auguri socio” e io faccio la stessa cosa. Il suo compleanno è il 6 giugno e io lo chiamo ad aprile per fargli gli auguri” – ha detto il conduttore concludendo – “poi per il resto siamo lontani. Comunque gli voglio bene, anche perché mi ha insegnato tantissime cose. Sono contento così”. Ma non finisce qui, visto che Enzo Iacchetti parlando proprio del mondo dello spettacolo ha confessato: “non ho amici nel mio ambiente lavorativo. In teatro costruisco le famiglie, ma non ho una famiglia da molti anni. Sono sempre a cena con i tecnici, ma non sopporto certe follie. Ho amici che fanno gli idraulici, i meccanici, qualcuno il dentista e uno il commercialista”. A parte il rapporto “controverso” con Ezio Greggio, Iacchetti è un grandissimo professionista: “sul lavoro sono cento volte meglio che nella vita. Più invecchio e più rompo le scatole a chi lavora insieme a me: è così che si deve fare per avere una carriera più lunga possibile. Non smetterò”.



