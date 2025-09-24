Enzo Iacchetti travolto dalle polemiche: perde spettacoli e serate dopo le parole su Gaza. Cosa sta succedendo.

Dopo il durissimo scontro avvenuto a È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti è tornato nel programma condotto da Bianca Berlinguer dove aveva discusso in maniera molto accesa con Eyal Mizrahi. Quest’ultimo, nonchè presidente dell’associazione Amici di Israele, aveva rilasciato dichiarazioni pesanti che hanno fatto il giro del web mentre Iacchetti è esploso dopo essersi sentito dare del fascista e dopo aver sentito la famosa frase “Definisci bambino”.

Il video della sfuriata è diventato virale, e poco dopo che ha fatto il giro del web Enzino aveva pubblicato un video sul suo profilo Instagram dicendo queste parole: “Ripeterei quello che ho detto, Mizrahi è bugiardo e ignorante“. In seguito all’evento, però, il conduttore del tg satirico Striscia La Notizia è stato sommerso dalle minacce e per questo, come ha raccontato a Fanpage.it, ha poi girato tutto alla polizia che si sta occupando ora di gestire il caso.

Enzo Iacchetti choc: “Non ottengo gli spettacoli da quando parlo di Gaza“

Enzo Iacchetti ha anche raccontato le amare conseguenze dell’essersi schierato politicamente, ad esempio il fatto che nell’ultimo anno ha reso nota la sua posizione pro Palestina, e questo l’ha portato a perdere tanti lavori: “Faccio fatica a ottenere gli spettacoli e le serate che avevo fino all’anno scorso. La situazione è cambiata da quando ho cominciato a parlare di Gaza sui social. Alcuni mi hanno detto che posso partecipare solo se non parlo di Gaza, ma per me è intollerabile“. Eppure le parole di quello che tutti conosciamo come Enzino hanno dato uno scossone all’opinione pubblica, con le principali pagine di giornale che hanno riportato l’assurda conversazione tra lui e Mizrahi dove si parlava in maniera irrispettosa di bambini morti.