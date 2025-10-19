Enzo Iacchetti ha una compagna? Perché è finita con Maddalena Corvaglia: "Sembravo diventato suo padre"

Nel corso degli anni ha spesso tenuto banco la vita privata di Enzo Iacchetti, il noto attore e comico come risaputo ha vissuto una storia molto importante con l’ex velina di Striscia la notizia Maddalena Corvaglia. Una relazione capace di ottenere i primi piani sulle riviste di gossip e che per anni fece scalpore vista anche la grande differenza d’età tra i due.

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia sono stati insieme per diversi anni, fino al momento in cui Iacchetti si è reso conto di come la differenza d’età tra di loro fosse eccessiva, quasi da far credere alla spalla di Greggio di essere diventato una sorta di figura paterna per la Corvaglia: “Avevo 50 anni e lei 21, è stato un amore folle, poi ho capito che ero diventato suo papà. Dopo 6 anni ho cominciato a sgridarla per cose stupide” ha raccontato in una vecchia intervista Iacchetti tornando sulla folle storia d’amore vissuta con l’ex velina di Striscia la notizia.

Maddalena Corvaglia e Enzo Iacchetti: oggi l’attore ha una nuova compagna?

Dopo la relazione vissuta in passato, Maddalena Corvaglia ed Enzo Iacchetti hanno conservato dei buoni rapporti, pur facendosi delle nuove vite. Maddalena Corvaglia e Enzo Iacchetti hanno dei compagni attualmente?

L’ex velina oggi è legata ad Alessandro Viani, mentre Enzino, pronto a tornare sul piccolo schermo con Striscia la notizia. Qualche mese fa l’artista ha raccontato la sua situazione sentimentale, ammettendo di trovarsi in una situazione diversa dal passato: “La mia parte sessuale si è trasferita nella testa adesso, vorrei un rapporto di anima” ha ammesso Enzino dicendosi pronto a vivere una storia diversa.

