Enzo Iacchetti e gli amori del passato: la vita privata del conduttore

La televisione è diventata la casa artistica di Enzo Iacchetti ormai da diverso tempo, sin dagli anni ’90, quando dopo la partecipazione ad alcuni programmi ha ottenuto la conduzione di Striscia la Notizia nel 1994. Storico e memorabile è il sodalizio con Ezio Greggio, che prosegue tutt’ora e che ha dato al conduttore e comico grande successo e popolarità. Su di lui si sono spesso accesi anche i riflettori del gossip, a fronte di una vita privata e sentimentale piuttosto movimentata e caratterizzata da importanti storie d’amore.

Il primo grande amore di Enzo Iacchetti è stata l’ex moglie Roberta, dalla quale nel 1986 ha avuto un figlio di nome Martino. In seguito alla fine del loro matrimonio, il conduttore ha avuto una lunga relazione sentimentale con l’ex Velina di Striscia Maddalena Corvaglia, conosciuta proprio negli anni 2000 durante il tg satirico; la coppia è rimasta insieme dal 2002 al 2007, per poi separarsi. In seguito, ha avuto una relazione con l’arredatrice Tania Peli, ma anche in questo caso è arrivata la rottura.

Enzo Iacchetti ha una fidanzata? “Adesso che sto invecchiando…“

Dopo aver vissuto importanti amori e relazioni nel corso della sua vita, che cosa sappiamo oggi della sua sfera sentimentale? Enzo Iacchetti ha una fidanzata? Ebbene, dopo essere spesso finito in passato sotto i riflettori del gossip, oggi le informazioni latitano: il conduttore dovrebbe essere single, dunque al momento non ci sarebbe alcuna nuova compagna al suo fianco.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2019, aveva raccontato come si è evoluto il suo rapporto con le donne e quale sarebbe oggi il suo desiderio: “Adesso che sto invecchiando cerco un rapporto di anima, la parte sessuale di me si è trasferita nella testa: spero di riuscire ancora a far l’amore, ma penso che accadrà solo se troverò questo tipo di rapporto“.

