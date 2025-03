Enzo Iacchetti e la fine del matrimonio con l’ex moglie Roberta

Enzo Iacchetti, pur avendo dedicato tantissimo tempo ed energie al lavoro, non ha mai trascurato la vita sentimentale. L’attore e conduttore ha avuto diverse storie importante tra le quali spicca quella con l’ex moglie Roberta con cui ha avuto il figlio Martino nato nel 1986 a cui è fortemente legato. Iacchetti che, dopo la storia con la moglie ha avuto altre relazioni, continua ad avere uno splendido rapporto con la madre di suo figlio che è sempre stata la sua prima fan. E’ stata lei, infatti, a spingerlo a partire per Milano per cercare di trasformare il suo sogno artistico in realtà e ancora oggi è il suo supporto.

«Mi disse di andare a Milano e ha avuto ragione. E ne aveva anche sull’educazione di nostro figlio, un ragazzo eccezionale. Lei continua a seguirmi, è sempre stata la mia prima fan. Sono sempre stato fortunato, a volte non me ne sono reso conto. Ho passato i miei periodacci, ma ci ho creduto e alla fine stiamo tutti bene», raccontava nel 2019 Iacchetti in un’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo in una puntata di Vieni da me.

La storia con Maddalena Corvaglia e gli altri amori di Enzo Iacchetti

Un’altra storia importante vissuta da Enzo Iacchetti è stata quella con Maddalena Corvaglia, durata cinque anni nonostante l’importante differenza d’età. Degli anni vissuti accanto all’ex velina, Iacchetti ne parla spesso nelle sue interviste definendo quell’amore “folle” nato quando lui aveva 50 anni e lei 21. Nonostante il grande amore, Iacchetti riconosce che, con il tempo, qualcosa era cambiato. “Ero diventato suo papà. Dopo sei anni ho iniziato a sgridarla per cose stupide”.

Dopo l’addio alla Corvaglia, Iacchetti è stato fidanzato per ben nove anni con l’arredatrice Tania Peli, mentre dal 2016 al 2020 pare che sia stato legato alla “gieffina” Rosi Zamboni. Attualmente, il cuore dello storico conduttore di Striscia la Notizia, sarebbe libero.