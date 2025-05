Enzo Iacchetti torna a parlare della lite con Gianni Morandi. Il conduttore si è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, ripercorrendo la sua carriera e aprendosi sulla sua vita privata. Non solo, a sorpresa, il comico ha anche ricordato la diatriba con il noto cantante bolognese, con il quale ancora oggi non ha rapporti. Ma, cos’è successo esattamente tra di loro? Nel 2012, Morandi condusse il Festival di Sanremo affiancato da Rocco Papaleo e Ivana Mrazova. In quell’edizione, introdusse un nuovo sistema di selezione per le Nuove Proposte, chiamato “Sanremo social“, che prevedeva il voto del pubblico tramite, per l’appunto, i social network.

Tuttavia, le canzoni più votate non furono ammesse alla gara, scatenando la reazione perplessa di Iacchetti. Quest’ultimo, infatti, commentò la vicenda in un post, dove accusò Morando di “ignoranza musicale” e di aver preso in giro dei giovani artisti, rendendosi complice di un sistema dominato dalle major discografiche. Da lì, si arrivò ad una causa civile per diffamazione, dove Gianni chiese ben 1,1 milioni di euro. Dopo circa due anni, alla fine, l’attore fu condannato a pagare 40mila euro di risarcimento.

Enzo Iacchetti ai ferri corti con Gianni Morandi: i dettagli della loro lite

Insomma, una vicenda piuttosto turbolenta che, a distanza di anni, sembra non essersi risolta. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Enzo Iacchetti ha infatti confermato di non avere più alcun contatto con Gianni Morandi e di non averlo più sentito dopo la causa legale che li ha coinvolti. “Non ci parliamo più, fine”, ha detto in maniera lapidaria il comico. Dal canto suo, Morandi non ha più parlato della vicenda negli ultimi anni, preferendo evitare l’argomento. Successivamente, Enzo ha parlato anche della sua lunga permanenza a Striscia la Notizia, rivelando di aver ricevuto in passato alcune proposte dalla Rai.

Tuttavia, ha spiegato di averle sempre rifiutate, scegliendo di restare fedele al programma di Antonio Ricci: “Prima Striscia faceva 13 milioni a sera e batteva Affari tuoi, quindi cercavano di spezzare la coppia con Greggio. Mi offrivano il doppio di quello che prendevo, che era già tanto, ma io i soldi non li ho mai amati”. Negli ultimi anni, però, il tg satirico sta incontrando non poche difficoltà sul fronte degli ascolti, venendo regolarmente superato da Affari Tuoi, che domina la fascia dell’access prime time.