Enzo Iacchetti positivo al Covid/ A Striscia la Notizia, Friscia e Lipari: Greggio…

Il conduttore ed attore Enzo Iacchetti, 69 anni, è risultato positivo al Covid e questa sera non sarà alla conduzione del celebre Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia, in onda come di consueto su Canale 5 dopo l’edizione serale del Tg5. A renderlo noto è stato un breve comunicato pubblicato sul sito ufficiale del programma che oltre a dare la notizia della positività al virus da parte di Iacchetti ha fatto sapere che anche l’amico e collega di sempre, Ezio Greggio, sarà chiamato a prendersi una pausa almeno fino a quando Enzo non si sarà negativizzato.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti/ "28 anni insieme: siamo come fratelli. I tormentoni…"

Ovviamente Striscia è corsa ai ripari pensando subito alla coppia che avrebbe dovuto sostituire Iacchetti e Greggio. Si tratta di due volti noti al programma, ovvero gli inviati Sergio Friscia e Roberto Lipari. Per loro si tratta di un ritorno al Tg satirico di Antonio Ricci in quanto hanno già condotto con successo il programma dal 3 novembre all’11 dicembre 2021.

Enzo Iacchetti, i suoi amori/ Da Maddalena Corvaglia a Tania Peli: e la storia segreta con...

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sostituiti da Sergio Friscia e Roberto Lipari

Quella tra Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti è un’amicizia molto forte, come dichiarò quest’ultimo in una intervista al Corriere della Sera: “Ezio Greggio? Abbiamo fatto il patto di non litigare mai. Per questo ci vediamo poco, ma quando siamo insieme siamo scherzosi, a volte lo coccolo”. I due hanno condiviso molto dei loro rispettivi ambiti privati: “sono morte le nostre mamme, ci sono stati due divorzi, i dolori dei figli. A parte Giobbe Covatta, che è padrino di mio figlio, i miei grandi amici non fanno questo mestiere. Ma Striscia è una famiglia”, aveva aggiunto Iacchetti.

Maddalena Corvaglia dopo fake news su Enzo Iacchetti/ "Minc*iate per infangarlo!"

Anche la coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari e che andrà a sostituire Enzo ed Ezio, può contare su una forte stima reciproca. In occasione del loro approdo dietro al bancone del Tg satirico, al Mattino, Lipari aveva detto: “Io e Sergio quest’anno ci siamo messi in testa di essere gli stessi che siamo mentre mangiamo insieme un panino a pranzo: due amici che ridono di loro e questa unione di intenti ci sta premiando”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA