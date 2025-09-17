A Cartabianca durissimo scontro fra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi: si parla della guerra a Gaza e il comico esplode: “Ti prendo a pugni”

Momenti di alta tensione ieri sera a Cartabianca, in diretta su Rete 4, fra Enzo Iacchetti e l’ospite Eyal Mizrahi, presidente associazione amici d’Israele. Il conduttore di Striscia la notizia ha sbottato mentre si parlava della guerra di Gaza, adirato dopo che Mizrahi ha ridimensionato il numero delle vittime. Secondo lo stesso, infatti, i morti non sarebbero 200mila ma circa 50mila, di cui 25mila più o meno di terroristi, quindi esponenti di Hamas. Iacchetti ha accusato lo stesso Mizrahi di aver di fatto mistificato la realtà, e di giustificare in qualche modo il massacro.

Ciro Rapuano/ Figlia Manuela: “Mia mamma è un mostro, vi racconto cosa è successo quella sera”

“Non c’è nessuna guerra, c’è solo un esercito”, ha gridato il comico all’indirizzo dell’ospite di Cartabianca, per poi rivolgersi alla conduttrice, Bianca Berlinguer, dicendole di voler lasciare più volte lo studio al sentire le parole di Mizrahi. La situazione, con il passare dell’intervista, si è fatta più incandescente ed è letteralmente esplosa quando il presidente dell’associazione amici d’Israele ha definito il conduttore del tg satirico un “fascista”.

Duplice omicidio Cisterna, chiesto ergastolo per Christian Sodano/ Famiglia vittime “Marcisca in galera”

IACCHETTI VS MIZRAHI A CARTABIANCA: “VENGO A PRENDERTI, SO DOVE SEI”

Iacchetti, che non ha peli sulla lingua, si è quindi rivolto minaccioso a Mizrahi, dicendo: “Che cosa hai detto stron*o?”, per poi aggiungere “Vengo lì e ti prendo a pugni”, aggiungendo che “Lo so dove sei, sei qui sotto”, riferendosi ad un eventuale studio Mediaset dove lo stesso israeliano veniva intervistato. La conduttrice Bianca Berlinguer ha provato a riportare la situazione alla normalità ma alla fine è stata costretta ad andare a nero, a mandare la pubblicità, visto che Enzo Iacchetti era ormai senza controllo dopo essere stato insultato.

Paolo Mendico, suicida a 14 anni/ Preside: “Non c'è stato bullismo, al funerale c'era tutta la classe”

La lite è avvenuta ovviamente per una diversa versione di vedute, con Iacchetti che ha condannato senza se e senza ma il conflitto di Gaza, iniziato ormai quasi due anni fa, il 7 ottobre del 2023, mentre di contro Mizrahi giustificava l’intervento bellico di Netanyahu che tra l’altro nelle ultime ore ha subito una nuova escalation con l’offensiva di terra a Gaza City.

IACCHETTI VS MIZRAHI A CARTABIANCA: “VOGLIO PROPRIO SENTIRE QUESTE STR…”

Iacchetti si è rivolto alla Berlinguer dicendo “Perchè non mi hai avvisato che avevi un ospite che non ragiona?”, aggiungendo: “Voglio proprio sentire queste stronza*e”, ricordando che dallo scoppio della guerra sono morti quasi 20mila bambini. In collegamento vi era anche Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer, che si schierava dalla parte di Iacchetti: “Mandatelo via”, dice rivolgendosi all’israeliano.

Da quando è scoppiata la guerra in Israele nel mondo di sono schierate come due fazioni, chi in favore di Israele e chi contro, ma a livello internazionale quasi ogni Paese ha condannato duramente le azioni belliche dell’esercito di liberazione, accusato di aver dato vita ad una reazione sproposita rispetto all’azione iniziale, il brutale attacco di Hamas di quasi due anni fa. Nonostante le continue condanne e le migliaia di morti, Israele non si è però fermata, bombardando anche Iran e Qatar, e di fatto dichiarando guerra a tutti i suoi nemici.