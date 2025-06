Tutto su Enzo Manfredi, il fratello suicida di Nicoletta Romanoff

Nella vita di Nicoletta Romanoff e della sua famiglia c’è un dolore incancellabile che resta sempre vivo nonostante siano trascorsi 28 anni. Era il 26 maggio 1997 quando Enzo Manfredi, il fratello maggiore dell’attrice, si suicida a soli 21 anni. Quel giorno, la vita dell’attrice è cambiata per sempre e non c’è anno che lei non ricordi quel fratello, andato via troppo presto. Nicoletta Romanoff ha così scelto di ricordarlo in un libro totalmente dedicato a lui dal titolo Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio, edito da Rizzoli.

“Qualcosa in me si è spezzato per sempre”, ha spiegato al Corriere della Sera l’attrice all’anagrafe Nicoletta Consolo, “avevo 18 anni e 12 giorni per molto tempo mi sono sentita mutilata e divisa in due. Enzo Manfredi si è portato via una parte di me e io ho dovuto sviluppare una parte di lui per fare sopravvivere i miei genitori”.

Nicoletta Romanoff e il legame con il fratello Enzo Manfredi

A distanza di 28 anni, il legame tra Nicoletta Romanoff e il fratello Enzo Manfredi è sempre vivo. Solo tre anni separavano i due fratelli che, ancora oggi, sono uniti da un filo che non si spezzerà mai. “Quando litigavamo, poi ci scrivevamo lunghe lettere per fare pace, e le lettere non sono scritte in posta, le ho conservate tutte. Sono complicata”, ha detto l’attrice.

“Non ci sono risposte, non esiste una spiegazione”, ha confessato poi parlando dei motivi del gesto estremo compiuto dal fratello, “con la sua morte per me si è capovolto il mondo e ho avuto ancora più bisogno di Dio nella mia vita. Ho trovato la mia pace nel percorso di fede”.

