Enzo Maresca, scomparso il padre/ Dopo la vittoria della Champions League: nessuna notizia dell’uomo

SCOMPARSO IL PAPÀ DI ENZO MARESCA

Sono ore di angoscia per Enzo Maresca: è infatti scomparso il padre dell’ex calciatore, oggi vice di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. Una vicenda ancora avvolta nel mistero: il papà di Maresca era allo stadio Olimpico Ataturk, a Istanbul, per sostenere il figlio nella finale di Champions League. Sappiamo che il Manchester City ha vinto battendo l’Inter 1-0 (gol di Rodri), per la prima volta ha sollevato la coppa dalle grandi orecchie e ha completato il Treble (impresa già riuscita, restando in Inghilterra, ai grandi rivali del Manchester United 24 anni fa) visto che Pep Guardiola aveva già messo in bacheca la Premier League e la FA Cup.

Una notte di grande festa quella di Istanbul, che però si è presto trasformata in incubo per Maresca: il padre infatti sarebbe scomparso all’Ataturk, ad un certo punto non si hanno avuto più notizie di lui. La polizia si è immediatamente attivata nelle ricerche, ma al momento non ci sono novità in merito: speriamo di avere qualche notizia utile. Ricordiamo che Enzo Maresca ha giocato per varie squadre in Italia: con la maglia della Juventus, indossata nei primi anni della carriera, aveva segnato un iconico (e poi rivelatosi importantissimo) gol allo scadere in un derby della Mole nel 2002, mimando poi le corna del Toro come sfottò ai tifosi granata. Nel Siviglia si è consacrato, vincendo per due volte consecutive la Coppa Uefa e segnando anche una doppietta in una delle due finali. Ora speriamo che il papà di Maresca possa essere ritrovato in fretta e che, naturalmente, non gli sia accaduto nulla di grave.

