Enzo Mari è morto/ Aveva 88 anni, Boeri: “Te ne vai da gigante”

Lutto nel mondo del design: è morto il maestro Enzo Mari. «Ciao Enzo. Te ne vai da Gigante»: questo l’annuncio di Stefano Boeri – presidente della Triennale di Milano – arrivato in mattinata, ed è grande il cordoglio per la scomparsa del novarese, che si è spento all’età di 88 anni. Come reso noto da Repubblica, Mari era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da diversi giorni insieme alla moglie, Lea Vergine. L’accademico da sabato era protagonista alla Triennale di una mostra dedicata ai 60 anni di carriera, pagine importanti della storia del design nostrano. Enzo Mari ha vinto diverse volte il Compasso d’oro, l’ultimo riconoscimento risale al 2011 con il premio alla carriera, ed è noto per aver dato vita ad oggetti simbolo del Made in Italy. Tra i numerosi oggetti, ricordiamo il vassoio Putrella (fatto da un unico pezzo di trave da edilizia in acciaio) e le posate Piuma.

ENZO MARI É MORTO: L’ADDIO SUI SOCIAL

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Enzo Mari. Nato a Novara, il designer ha trascorso pressoché tutta la sua vita a Milano e il sindaco Beppe Sala lo ha ricordato così: «Con Enzo Mari se ne va un gigante del design italiano del Novecento. Un artista di fama mondiale, creatore di icone leggendarie, cinque volte Compasso d’Oro, un maestro che con la sua riflessione teorica ha formato generazioni di designer. Milano lo ricorderà sempre». Tanti gli omaggi sui social network, come dicevamo, queste le parole di Massimo Mantellini: «È morto Enzo Mari, grandissimo designer e uomo di un certo carattere. Suo figlio Michele in Leggenda privata lo ricorda mentre gli calpestava un giocattolo Disney che gli avevano regalato da piccolo..



