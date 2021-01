ENZO MARIA, FRATELLO GIGI MARZULLO/ “É morto nel 2003, ma penso sempre a lui”

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Gigi Marzullo è tornato sul grave lutto che lo colpì 18 anni fa: parliamo della morte del fratello Enzo Maria. «Quando parlavo con mio fratello, lui diceva che aveva paura di vivere. Io la amavo, lui aveva paura. Mio fratello era eccezionale, molto più bravo e colto di me», ha spiegato il celebre volto tv nel salotto di Serena Bortone.

Gigi Marzullo ha poi continuato: «Era uno spirito meno mediatore e molto rivoluzionario, non si è adattato alle ingiustizie e alle mediazioni che ogni giorno dobbiamo affrontare. Non ha avuto coraggio di ribellarsi in altro modo e si è ribellato contro se stesso, non ha capito i meccanismi della vita. Io penso sempre a lui ed ai miei genitori, che sono morti all’età di 90 anni: sono rimasto solo e penso a quando eravamo tutti e quattro a casa». (Aggiornamento di MB)

Enzo Maria, il fratello di Gigi Marzullo

A marzo 2003 è morto Enzo Maria Marzullo. Il fratello di Gigi Marzullo è stato trovato morto nella camera da letto della sua casa in via Palombina all’Aurelio. A scoprire il corpo senza vita di Enzo Maria, sono stati i vigili del fuoco verso mezzanotte, chiamati dai famigliari preoccupati perché non rispondeva al telefono e al citofono. Secondo i primi accertamenti fatti dalla guardia medica e dal medico legale, l’uomo sarebbe morto per una probabile assunzione inalatoria di sostanze stupefacenti. Nell’appartamento del fratello di Marzullo sarebbero state trovate, sia nel bagno che nella camera da letto, alcune dosi di eroina e di metadone, riportava Repubblica il 7 marzo 2003. “Mio fratello aveva solo 41 anni, godeva la sua vita, amava la sua vita anche se a volte esagerava. Io gli dicevo che ho paura della morte lui mi diceva che aveva paura di vivere, non della morte”, ha raccontato Gigi Marzullo a Caterina Balivo nel salotto di “Vieni da me”.

Enzo Maria Marzullo: morto nel 2003 a solo 41 anni

Fratello del giornalista Gigi Marzullo, Enzo Maria è approdato in televisione quasi per caso. Fu Pingitore a scoprirlo: “Vanni mi ha detto: ma lo sai che assomigli a De Michelis? Stesso sguardo, stessi gesti, magari lui ha un po’ di pancia in più… Ti chiamerò”, ha raccontato in un’intervista, come riporta Repubblica. E così è arrivato a “Biberon” e “Créme Caramel”. Non solo tv per Enzo Maria Marzullo che ha lavorato anche come giornalista per la rivista “Parole di vita”: “Un lavoro bellissimo che mi regala grandi soddisfazioni disse al redattore di un settimanale come quando ho realizzato un’ inchiesta sull’ assistenza ai malati di Aids. Intervistando quei poveri ragazzi segnati dalla terribile malattia ho capito molte cose….”, ha riportato repubblica. Nel 1991 il fratello di Marzullo è stato arrestato per detenzione abusiva di stupefacenti.



