Enzo Miccio, chi è il wedding planner: diversi mesi fa la morte dell'ex compagno Laurent Miralles, un grande dolore che lo ha sconvolto

Lui, che di professione organizza i matrimoni degli altri, cercando di rendere memorabile il giorno più bello della propria vita altrui, non ha ancora trovato l’amore. O meglio, ne ha trovati diversi, ma attualmente nessuno che sia al suo fianco e che lo faccia credere nel per sempre. Enzo Miccio è stato legato, in passato, a diversi uomini: uno degli ultimi ha lasciato il segno in maniera indelebile nella sua vita, tanto che il suo ricordo è ancora oggi molto delicato per Enzo. Si tratta, infatti, di Laurent Miralles, suo ex compagno, che è stato al suo fianco per ben sei anni e che qualche mese fa è scomparso dopo una malattia.

“È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero” ha scritto Enzo Miccio postando la foto dell’ex compagno, che per lui ha rappresentato un capitolo importante della sua vita. Laurent era un chirurgo di origine francese: i due si erano conosciuti a Parigi e avevano passato insieme sei anni, vivendo un amore importante nonostante la distanza di mezzo e la pandemia che avrebbe potuto limitarne l’amore. Così, però, non era stato: per sei anni, infatti, Enzo e Laurent hanno fatto coppia, diventando punti fermi l’uno dell’altro, anche dopo la rottura.

Enzo Miccio, chi è: “Quando ero giovane sognavo di avere un figlio”

Dopo la morte di Laurent, la sofferenza di Enzo Miccio, suo compagno per ben sei anni, è stata enorme. Una morte, quella del chirurgo francese, che ha sconvolto il wedding planner, che si è gettato a capofitto nel lavoro per superare la sofferenza, lavorando ancor più serratamente ai suoi tanti progetti, a partire dai matrimoni che realizza egregiamente ormai da 25 anni. In passato il personaggio tv aveva avuto altre storie importanti, tanto da pensare ad avere un figlio: un desiderio molto forte nella vita e nel cuore di Enzo Miccio, che però ha raccontato di aver rinunciato per senso di responsabilità.