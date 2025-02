Enzo Miccio, chi è: l’amore poi finito con Laurent Miralles e la morte del chirurgo

Enzo Miccio, wedding planner di successo, nel 2023 si era lasciato con il suo compagno, un chirurgo francese con il quale aveva condiviso gli ultimi sei anni della sua vita, Laurent Miralles. A darne notizia era stato proprio il personaggio televisivo che raccontava a “Casa Chi” della fine del loro amore, senza strascichi né recriminazioni. Proprio Laurent, nel 2025, è morto, lasciando nella disperazione Enzo Miccio che ha sempre portato nel cuore il ricordo dell’amatissimo compagno. “Lo rifiuto come se non fosse vero. Resterai per sempre con me” ha scritto nel post colmo di disperazione il wedding planner, salutando così l’amore della sua vita.

Rkomi, chi è: l'amicizia con Tedua e l'inizio della carriera/ X Factor e le due volte a Sanremo

Enzo Miccio: “Avrei voluto un figlio ma…”

Se nella carriera ha avuto un successo importantissimo, con collaborazioni stellari e grandi programmi ai quali ha dato il volto, nella vita privata Enzo Miccio non ha realizzato tutti i desideri che avrebbe voluto. Come raccontato proprio da lui, infatti, avrebbe desiderato di diventare padre, senza purtroppo riuscirci. “Io vorrei tantissimo essere padre; forse è la cosa che più mi manca e mi mancherà nella vita. Ma ci ho rinunciato per senso di responsabilità” ha spiegato al Corriere della Sera. Forse non è arrivata la persona giusta per il wedding planner, o magari è mancata l’occasione che potesse realizzare il suo sogno.

Francesco Nuti, chi è: la carriera da regista, l'incidente e la depressione/ Morto a 68 anni

Fatto sta che Enzo Miccio, non senza rimpianti, ha deciso di rinunciare al grande sogno di mettere su famiglia. Lo ha fatto anche per responsabilità, non credendo di essere pronto a crescere un bambino, soprattutto ora che è da solo. Il wedding planner, inoltre, ha spiegato che il desiderio di paternità è sorto nella sua vita negli ultimi anni: prima non aveva intenzione di diventare papà ma con il passare del tempo sono cambiate le sue priorità.