Enzo Miccio, conduttore di Pechino Express 2023/ “Le mutande non sono mai abbastanza”

Enzo Miccio condurrà Pechino Express 2023, come si svolgerà il viaggio?

Enzo Miccio sarà il nuovo conduttore di Pechino Express 2023 insieme a Costantino della Gherardesca! Il successo ottenuto dal wedding planner più famoso d’Italia a Pechino Express 2022, anno in cui dovette sostituire Costantino della Gherardesca a causa di un piccolo infortunio, lo ha portato nuovamente alla conduzione di questo meraviglioso viaggio che andrà in onda a partire dal 9 marzo 2023.

Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca condurranno ben dieci puntate lungo “La via delle Indie”. I concorrenti insieme ai due conduttori daranno inizio al loro viaggio dalla metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India e successivamente arriveranno a Borneo malese per poi terminare il loro viaggio in direzione Cambogia; il traguardo finale di questa edizione si troverà nel fantastico scenario di Angkor. Enzo Miccio è molto emozionato per questa nuova esperienza a Pechino Express, programma che, come ha sempre dichiarato, ama moltissimo. Il collega Costantino della Gherardesca, in un’intervista Sky, ha descritto Miccio come conduttore così: “Spietato, veloce, una forza del contro natura”.

Enzo Miccio, le dichiarazioni su Pechino Express e il nuovo programma “Home Restaurant”

Enzo Miccio è pronto per questa nuova avventura di Pechino Express 2023, ha descritto il suo collega, amico e conduttore Costantino della Gherardesca: “Sagace, pungente e un po’ bizzarro”, poi a Sky ha rivelato qual è la cosa che sicuramente non può mancare nella sua valigia: “Tante mutande! Molte! Non sono mai abbastanza, anche perché molto spesso non ci si lava”.

Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca sono d’accordo sul fatto che Enzo sia il conduttore più spietato e anche più bello, sembrano essere pronti per il lungo viaggio ma allo stesso tempo non dimenticano la clamorosa caduta di Costantino durante uno dei loro viaggi insieme a Pechino Express; in un’intervista a Sky, Miccio ha infatti detto a Costantino: “Non pensare di metterti a correre anche quest’anno”. In attesa della partenza per Pechino Express 2023, il wedding planner più famoso d’Italia si sta anche occupando della nuova edizione di “Home Restaurant”, il cooking show basato su una delle ultime mode in fatto di ristorazione: un ristorante all’interno di una casa privata, in onda su TV8. In questo programma televisivo Enzo Miccio e il suo “rigore” sono affiancati dal giudice di Masterchef e chef Giorgio Locatelli e nuova accoppiata televisiva sembra piacere molto al pubblico e al web.

