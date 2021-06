Enzo Miccio/ In tv dopo la polemica sulla festa di compleanno

Enzo Miccio non ha bisogno di presentazioni. Il wedding planner per eccellenza nonché personaggio televisivo in forza su Real Time. La vera svolta è arrivata proprio in casa Rai quando Enzo Miccio si è presentato come giocatore di Pechino Express insieme alla sua assistente. E’ stato in quel momento che il pubblico lo ha apprezzato perché ha avuto modo di conoscere il suo lato competitivo ma anche quello divertente e, se vogliamo, un po’ selvaggio ma senza mai rinunciare allo stile e all’eleganza che da sempre lo contraddistinguono. Negli ultimi giorni, però, Enzo Miccio è stato travolto dalle polemiche e tutto per via delle restrizioni e per quello che è successo in occasione del suo compleanno un po’ troppo sfarzoso in questo periodo di rinunce e di vita sociale zero.

Enzo Miccio e i suoi 50 anni in polemica

Il guru degli organizzatori dei matrimoni Enzo Miccio proprio nei giorni scorsi ha compiuto 50 anni e li ha festeggiati nel migliore dei modi senza rinunciare ad addobbi (come avrebbe potuto proprio lui?) e nemmeno alla location giusta visto che ha intrattenuto parenti ed amici in una villa sul lago di Como, tanti invitati vip, musica, regali e balli. Il vero problema è che le sue foto sono arrivate sui social e a quel punto è montata la polemica per via delle restrizioni dovute al decreto per le misure di contingentamento da Covid. Proprio lui, che nelle scorse settimane si è fatto portavoce dei diritti dei lavoratori del settore degli eventi, ha toppato alla grande, una vera e propria caduta di stile che nessuno si sarebbe aspettato. Cosa gli vedremo fare questa sera?

