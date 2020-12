Enzo Miccio: “Matrimonio con il mio compagno? Non sento questo bisogno”

Enzo Miccio è reduce del successo di Pechino Express insieme alla sua collaboratrice e sicuramente il pubblico ha iniziato ad apprezzarlo e amarlo in tutto e per tutto. Il trash che ha saputo regalarci, la sensibilità con cui ha affrontato il suo percorso e tutto quello che ci ha saputo regalare in quelle settimane, sicuramente hanno fatto venire a galla molto del suo essere. Abituati a vederlo bocciare look o vestire e curare le sue spose, vederlo combattere a Pechino Express ha rivelato nuovi dettagli di lui e del suo modo di vivere e questa sera scopriremo il resto visto che si racconterà ai microfoni di Seconda Vita di Gabriele Parpiglia. Alcune domande riguarderanno proprio la sua vita privata e il suo futuro con Laurent Miralles, il compagno dottore impegnato nella medicina estetica che esercita la sua professione a Parigi.

Enzo Miccio pronto a lanciare la sua collezione di abiti da sposa

Enzo Miccio rivela: “Il matrimonio con lui? Al momento non ne sento il bisogno e non perché Laurent non meriti ma perché sono io proprio..”. A questo punto è Gabriele Parpiglia ad interromperlo insinuando che forse occupandosi troppo dell’amore degli altri ha finito per mettere il suo da parte: “E’ possibile, anche il mio compagno mi dice che non mi godo niente perché corro sempre e la vita mi passa addosso e non la vedo nemmeno”. Alla fine lo stesso Enzo Miccio annuncia di essere a lavoro su nuovi progetti, una collezione di abiti da sposa a nome suo, perché l’abito deve essere senza tempo e senza mode, è un’emozione che va vissuta e lui è sempre lì per rassicurare tutti e consegnare l’amore perfetto alle sue spose. Troverà il tempo per avere e costruire il suo?



