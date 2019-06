Enzo Miccio/ Matrimonio Imma battaglia ed Eva Grimaldi:”L’amore trionfa sempre”

Enzo Miccio non ha dubbi: “Organizzare l’unione di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, creare i loro abiti, essere con loro in quel giorno è stato davvero meraviglioso. Grazie ragazze per avermi scelto”. Parla così il wedding planner più celebre della tv a poche ore dal matrimonio da sogno tra l’attivista Lgbt e l’attrice. Miccio ha infatti curato ogni aspetto della cerimonia nuziale, a cominciare dagli abiti – un morbido vestito rosa per la Grimaldi e un elegante abito blu per la Battaglia – passando per la location, la torta e gli allestimenti. Tuttavia, non sono mancate le critiche per l’outfit prescelto dalla Battaglia, che per convolare a giuste nozze, a differenza della sua sposa, ha scelto di indossare un abito tipicamente da uomo. Miccio, però, ha difeso a spada tratta la sua volontà, replicando si detrattori sul suo profilo social.

Enzo Miccio: “Informatevi prima di aprire bocca”

“Mi spiace dover intervenire, non lo faccio quasi mai! Ma qualcuno conosce Imma Battaglia, il suo stile, la sua personalità? Qualcuno ha mai visto Imma indossare una gonna? Informatevi, ve lo chiedo per favore, prima di aprire bocca…”. Parla così Enzo Miccio in un breve intervento sul suo profilo social ufficiale. Ribadendo che “tutte le critiche costruttive sono sempre benvenute”, il celebre Wedding Planner rispedisce al mittente i commenti al vetriolo di chi ha criticato la mise che Imma Battaglia ha scelto per il suo matrimonio con Eva Grimaldi. Organizzare la loro unione civile, spiega inoltre Miccio, non è stata un’impresa da poco, così come si legge in un breve messaggio condiviso sul suo profilo social ufficiale: “Abbiamo allestito e disallestito, abbiamo lottato contro la pioggia, abbiamo faticato ma abbiamo vinto! Questa è la prova che l’amore trionfa sempre… anche sui temporali primaverili!”.

Enzo Miccio: il wedding backstage

Con lo speciale dal titolo Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Enzo Miccio, in qualità di Wedding Planner, racconta al pubblico di Real Time il dietro le quinte delle nozze più attese della stagione. La cerimonia sarà infatti ripercorsa attraverso lo sguardo attento ai dettagli del celebre organizzatore di eventi, che per l’occasione svelerà aneddoti ancora inediti sulle fasi dei preparativi. Sui social delle due neo spose sono infatti presenti numerosi scatti delle nozze celebrate dello scorso 19 maggio; tuttavia, lo speciale di questa sera metterà in risalto ogni fase dell’organizzazione, oltre alla macchina organizzativa del ‘dietro le quinte’ che rende magico ogni evento organizzato da Enzo Miccio. In un video pubblicato su Instagram, il wedding planner regala ai suoi follower una piccola anticipazione delle fasi relative agli allestimenti, dove candele e fiori fanno da scenario a una location da sogno. Di seguito il filmato del wedding backstage.





