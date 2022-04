Enzo Miccio, il conduttore “spietato” di Pechino Express 2022/ Soffia il posto a Costantino il prossimo anno?

Enzo Miccio sostituisce Costantino della Gherardesca a Pechino Express, ecco cosa è successo

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Enzo Miccio spiega cosa è successo davvero a Pechino Express e come mai ha sostituito Costantino della Gherardesca. Il nuovo conduttore inizialmente spiega: “Sono andato in Turchia per gareggiare con Costantino in una tappa, lui è caduto all’inizio della gara. Ho iniziato a correre come un matto, mi volto e lo vedo a terra. Lui non è uno che si ferma e abbiamo continuato la gara anche se siamo arrivati quinti…infatti ero un po’ deluso”. Dopo quell’esperienza, Miccio racconta di essere tornato in Italia e poco dopo lo hanno richiamato per sostituire Costantino che aveva dei problemi di salute.

Riguardo all’offerta di lavoro il famoso wedding planner rivela: “Ho passato diverse notti in bianco, sostituire senza nessuna prova una persona che da quasi dieci anni conduce questo show…Mi hanno preso e messo davanti ai concorrenti”. Poi della sua esperienza come conduttore racconta che un po’ gli dispiace vedere i ragazzi che faticano e corrono per arrivare al punto in cui lui si trova ma che al contempo anche fare il conduttore non è semplice poiché si sposta continuamente, gira vari filmati e deve anche arrivare in molti luoghi prima dei concorrenti.

Enzo Miccio, un conduttore “spietato”, sostituirebbe nuovamente Costantino?

Costantino della Gherardesca aveva definito così il suo amico e sostituto: “Lo spietato Enzo Miccio”. Allora il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni ne approfitta per chiedere proprio al nuovo conduttore cosa ne pensa a riguardo: Miccio risponde dicendo che è vero ma che il primo con cui è spietato è se stesso e racconta: “Voglio sempre il meglio da me e allo stesso modo dagli altri. Sono spietato ma corretto”. Poi aggiunge: ” Da ragazzo il mio compito era andare bene a scuola, non bisognava portare problemi a casa. Il senso del dovere e la responsabilità è una delle cose che mi hanno inculcato più fortemente i miei genitori”.

Miccio è molto felice di essere tornato a Pechino Express come conduttore ma non per questo vorrebbe soppiantare in modo fisso Costantino della Gherardesca e spiega: “Sono solo andato a coprire un buco. Poi se Costantino mi chiederà di gareggiare ancora con lui vado, anzi, corro!”. I concorrenti di Pechino Express, sono stati felici di avere con loro Enzo, Helena Prestes, della squadra Italia-Brasile ha ben pensato di studiare le strategie utilizzate da lui quando era un concorrente di Pechino Express, Barbascura X invece era rimasto colpito dalle sue gambe, di cui Enzo va fiero, perché simboleggiano le ore di lavoro in piedi durante il lavoro da wedding planner.











