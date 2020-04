Enzo Miccio/ “Pechino Express? Non mi piace vincere facile come qualcuno pensa!”

Pubblicità

Manca poco all’inizio della finalissima di Pechino Express 2020 e molti puntano sulla vittoria dei Wedding Planner, trascinati da un travolgente Enzo Miccio. È proprio lui ad aver rilasciato un’interessante intervista al portale Comingsoon.it in cui ha raccontato alcuni retroscena della sua avventura nel reality show. In primis ha voluto fare un chiarimento: “Io non sono Rambo come qualcuno mi ha definito. Ho tantissimi limiti, alcuni dovuti al mio fisico, alcuni dovuti alle paure…” Ma ad aiutarlo a superare ogni difficoltà c’è stata sempre lei: Carolina Giannuzzi, la sua partner nel lavoro e in questa avventura. “Carolina è una delle mie più vecchie assistenti, – ha spiegato – Noi ci conoscevamo molto bene ed è stato il motivo per cui ho scelto lei. Ho scelto lei perché, negli anni, ha imparato tantissimo, mi ha sempre dimostrato fedeltà, ed è una vera lavoratrice.”

Enzo Miccio: “Pechino Express? Non devo dire grazie a nessuno!”

Spesso Enzo Miccio è stato additato come grande stratega da altre coppie, oltre a ‘imbattibile’. In merito il wedding planner chiarisce: “Sicuramente ad un certo punto la strategia non premia sempre la bravura della coppia. Le scelte sono dettate dal risultato che si vorrebbe raggiungere. – e, anzi, replica a chi lo ha accusato in alcune situazioni di non volersi sbilanciare per avere la strada spianata verso la vittoria – non mi piace vincere facile. Qualcuno ha detto “Ti piace vincere a mani basse”. Io non devo dire grazie a nessuno a Pechino, come nella vita.” chiude, deciso, Enzo Miccio. Sarà davvero lui a trionfare in questa edizione di Pechino Express?



