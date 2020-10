Enzo Miccio, video scherzo Iene/ Cotta tra assistente e sposo, lui “neghiamo tutto!”

Sarà Enzo Miccio il protagonista del nuovo scherzo de Le Iene, in onda questa sera nel corso della nuova puntata su Italia 1. Qualche piccola ma gustosissima anticipazione arriva direttamente dalla pagina Instagram del programma che ha pubblicato un breve video dando l’appuntamento a questa sera. Siamo in piena estate e come sempre Enzo Miccio, volto noto del piccolo schermo ma soprattutto celebre wedding planner è chiamato a fare ciò che più gli riesce meglio: organizzare matrimoni da favola. Questa volta però qualcosa è destinato ad andare storto. Ad aver organizzato il nuovo scherzo che sarà trasmesso questa sera, è stato Nicolò De Devitiis. La iena è riuscita ad organizzare “un matrimonio da incubo per il più famoso dei wedding planner”. Miccio però non avrebbe preso la burla nel migliore dei modi ed anzi avrebbe manifestato qualche difficoltà nel mantenere i nervi ben saldi di fronte ad un imprevisto più che inaspettato!

ENZO MICCIO, VITTIMA DEL NUOVO SCHERZO DE LE IENE

Cosa sarà mai capitato a Enzo Miccio? L’organizzazione del matrimonio di Elettra Lamborghini è stata una vera e propria passeggiata rispetto a quello che sarebbe accaduto in occasione dello scherzo de Le Iene di cui il wedding planner è stato suo malgrado vittima. Nel breve filmato si vede Miccio fare le conoscenze di Lucia, la mamma della futura sposa. A rendere tutto più complicato sarà un imprevisto inaspettato che coinvolgerà la fidata assistente di Enzo, Carolina Gianuzzi, fedele con Miccio ma forse meno nella vita dal momento che si starebbe frequentando con il futuro sposo: “Ci siamo presi una bella cotta entrambi”, gli avrebbe confidato, mandandolo però su tutte le furie. “Ma ti pare di farlo davanti alla sposa? Ma tu sei cretina?”, la rimprovera il wedding planner prima di consigliarle, adirato: “Adesso neghiamo tutto!”. Il meglio lo darà però in macchina, mentre sbraita contro la povera assistente.





