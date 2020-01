ENZO MUSCIA, IL MONDO SULLE SPALLE/ La crisi con Carla e la rinascita (replica)

Dopo il fallimento dell’azienda, Marco fa un nuovo colloquio grazie alla compagna Carla, ma decide di rifiutare l’assunzione per seguire la folla idea di rivelare personalmente l’azienda e cercare di rimetterla in piedi. Prima di tutto Marco ha bisogno di soldi così decide di recarsi in tutte le banche per chiedere un mutuo, ma nessuno è pronto ad aiutarlo. Nonostante tutto, Marco non si arrende così decide di mettere una garanzia sulla casa all’insaputa della stessa compagna Carla. Questo segreto però gli si ritorce contro quando Carla, tornata a casa con il figlio nato prematuro, scopre questa mossa azzardata dal compagno. Questo segreto mette a dura prova il loro amore, al punto che i due si allontanano e lui comincia a dormire in azienda. Un momento davvero complicato, ma per fortuna Marco non è solo; attorno a lui, infatti, ci sono i suoi colleghi e alcuni imprenditori che credono nel suo progetto. Il suo obiettivo è quello di vincere un appalto importante e decide di rischiare il tutto per tutto con un grosso bando di un’azienda americana per la produzione di lettori di POS. Una sfida che si rivela vincente per Marco e l’azienda. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Enzo Muscia, Il mondo sulle spalle: diretta del film con Beppe Fiorello

Il fallimento dell’azienda e la nascita prematura del figlio sono due colpi molto forti nella vita di Marco, il personaggio interpretato da Beppe Fiorello e liberamente ispirato alla storia vera di Enzo Muscia raccontata nella fiction campione d’ascolti “Il mondo sulle spalle” trasmessa in prima serata su Rai1. Nonostante il fallimento aziendale, Marco decide di occuparsi per un anno della sua azienda, ma le prime difficoltà non tardano ad arrivare visto che deve occuparsi di decidere con quali colleghi provare a risollevare le sorti dell’azienda. Si tratta di una scelta davvero difficile, visto che l’uomo si ritrova a dover tagliare fuori diversi colleghi che nel corso degli anni sono diventati dei veri e propri amici fraterni. Tagliarli fuori dall’azienda, infatti, significa non solo non pagare loro uno stipendio, ma anche mettere fine ai loro sogni. Marco però è pronto a tutto pur di risollevare le sorti della sua azienda mettendo in gioco la sua stessa credibilità e riesce perfino a convincere i colleghi a lavorare con un salario minimo. Contemporaneamente alla guida dell’azienda, Marco porta avanti un’altra difficile lotta: quella del figlio che è nato prematuro con una malformazione cardiaca. Dopo un anno di tagli e difficoltà però Marco è costretto ad ammettere il fallimento della sua sfida. L’azienda è costretta a dichiarare il fallimento. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

L’azienda di Marco fallisce, ma…

Ma deve essere Marco a scegliere il gruppetto con cui continuare, visto che l’amministrazione controllata non permette di tenere tutti. È una scelta difficile, anche perché significa tagliare fuori amici fraterni, gente che conta su di te. Perché significa negare il lavoro a persone che contano su quello stipendio e delle quali lui conosce tutto: i problemi, i sogni. Marco accetta anche questo compito gravoso, convinto che se salverà l’azienda potrà riassumere tutti. Mette in gioco la sua credibilità per recuperare almeno una parte delle commesse. Convince i colleghi a lavorare per una paga minima. Lotta per un anno, mentre in un ospedale suo figlio sta combattendo un’altra battaglia difficile. E paradossalmente, è quasi come se la voglia di vivere che mette in gioco il suo bambino gli desse più forza per non mollare, per vincere la sua sfida. E invece, Marco la sua sfida la perde. Dopo un anno nessuno si è fatto avanti e il curatore non può che decretare il fallimento. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Enzo Muscia, Il mondo sulle spalle, fiction su Rai1

Il mondo sulle spalle è il racconto di un eroe di ogni giorno. La storia di Enzo Muscia è diventata così una fiction trasmessa nella prima serata di Rai1. Ad interpretare il ruolo del protagonista che, per necessità di copione si chiama Marco, è l’attore Beppe Fiorello. Marco è un tecnico specializzato in assemblaggio di componenti video molto apprezzato dai colleghi e dal suo capo. La vita di Marco sembra procedere alla grande: sull’autobus andando a lavoro conosce Carla e presto vivrà il sogno di diventare padre. Improvvisamente però la sua vita subisce un arresto: la moglie partorisce prematuramente il piccolo che nasce con una malformazione cardiaca. Un momento difficile che spinge Marco ad occuparsi principalmente della famiglia, ma il destino ha in serbo per lui un’altra brutta sorpresa. Marco, infatti, si ritrova senza lavoro: l’azienda da cui dipende è costretta a chiudere senza nemmeno dare un preavviso a lui e agli altri compagni di lavoro. Una notizia che avrebbe scoraggiato chiunque, ma che invece spinge Marco a reagire. Il curatore fallimentare dell’azienda, infatti, propone a Marco di occuparsi un’anno dell’azienda; proposta che Marco accetta con un gruppo ristretto di colleghi. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

La storia di Enzo Muscia

Ispirato alla vera storia di Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, “Il mondo sulle spalle” è il racconto di un eroe di ogni giorno. La fiction debutta oggi, con Beppe Fiorello su Rai1. Ecco a seguire, trama, cast e curiosità. Si parla di un uomo che, come tutti, sa di dover combattere una battaglia quotidiana per difendere le cose che gli stanno a cuore – il lavoro, la famiglia, il futuro – senza perdere mai la speranza e la fiducia nel domani. A dare anima e volto al protagonista Giuseppe Fiorello con una storia di grande impatto sentimentale. Il film televisivo, per la regia di Nicola Campiotti, in onda nella prima serata di oggi, domenica 12 gennaio alle 21.25 sull’ammiraglia di Viale Mazzini, è una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction e IblaFilm, prodotto da Roberto Sessa.

Il mondo sulle spalle, anticipazioni e cast della fiction

Giuseppe Fiorello vestirà i panni di Marco, il protagonista plasmato su Enzo Muscia, mentre la bionda Sara Zanier ne interpreta il ruolo della moglie Carla. Al loro fianco ci anche Andrea Pennacchi nel ruolo di Mario, Stefano Rossi Giordani in quello di Simone e Alberto Basaluzzo, che interpreta invece Fabio. Gianluca Gobbi sarà Michele, Viola Sartoretto personifica Anna, Claudia Penoni ha il ruolo di Maria Grazia. Antonio Zavatteri interpreta Berti mentre Gianluca Ferrato è il capo reparto Gianni De Rosa, Enrico Ianniello ha la parte del curatore fallimentare e la dottoressa Manuela Longoni ha il volto di Olivia Manescalchi. Nicola Campiotti, il regista della fiction, ha raccontato così come ha persuaso Fiorello a raccontare in TV la storia di Enzo Muscia: “Concordai un incontro con Beppe e lo preparai al meglio delle mie possibilità. Vidi tutti i suoi film per la televisione ed ebbi un’idea spericolata e ambiziosa: realizzare per lui un montaggio di tre minuti, un moodboard video, con delle scene di suoi film che montate insieme avrebbero raccontato la storia che gli stavo per proporre. Lavorai a questo video con tutte le mie forze e realizzai un filmato in cui Beppe vide se stesso, in una decina di film diversi, che grazie al montaggio e all’uso di qualche frase di raccordo, stava già interpretando la storia che gli avevo appena raccontato. Fu un emozione forte per entrambi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA